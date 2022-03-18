Прикрила немовля собою: в "Охматдиті" розповіли, як матір врятувала доньку від обстрілів

У Києві жінка жінка врятувала одномісячну доньку від обстрілів, прикривши її своїм тілом.

На щастя, всій сім’ї вдалося вижити.

Цю історію розповіли в лікарні "Охматдит", куди немовля привезли з батьками.

"Зранку до нашої лікарні доставили родину поранених киян, які отримали ушкодження внаслідок російського обстрілу одного з районів Києва", – кажуть у лікарні.

Батько Дмитро розповів, що всю ніч вони з дружиною чули обстріли, які щогодини ставали все ближчими.

А вранці, коли дружина годувала доньку, ворожий снаряд прилетів поруч із п'ятиповерхівкою, де живе родина.

"Коли я спустився на подвір’я, то побачив, що снаряд потрапив у дитсадок, що поруч з нашим домом.

Там більше немає стелі, вікна та двері повибивало у всіх будинках поруч. Уламки скла летіли на нас",— пригадує Дмитро.

Мати Ольга прикрила своїм тілом немовля, захистивши доньку від ушкоджень.

Сама жінка отримала численні осколкові поранення.

Швидка допомога відвезла поранених в "Охматдит".

"У лікарні батькові обробили осколкові рани ноги, мамі зробили хірургічне втручання, вийняли усі осколки, дитина залишилася неушкодженою", – кажуть медики.

Наразі сім’я проходить лікування.

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