Прикрила немовля собою: в "Охматдиті" розповіли, як матір врятувала доньку від обстрілів

У Києві жінка жінка врятувала одномісячну доньку від обстрілів, прикривши її своїм тілом.
На щастя, всій сім’ї вдалося вижити.
Цю історію розповіли в лікарні "Охматдит", куди немовля привезли з батьками.
"Зранку до нашої лікарні доставили родину поранених киян, які отримали ушкодження внаслідок російського обстрілу одного з районів Києва", – кажуть у лікарні.
|Фото: НДСЛ Охматдит/Facebook
Батько Дмитро розповів, що всю ніч вони з дружиною чули обстріли, які щогодини ставали все ближчими.
А вранці, коли дружина годувала доньку, ворожий снаряд прилетів поруч із п'ятиповерхівкою, де живе родина.
"Коли я спустився на подвір’я, то побачив, що снаряд потрапив у дитсадок, що поруч з нашим домом.
Там більше немає стелі, вікна та двері повибивало у всіх будинках поруч. Уламки скла летіли на нас",— пригадує Дмитро.
|Фото: НДСЛ Охматдит/Facebook
Мати Ольга прикрила своїм тілом немовля, захистивши доньку від ушкоджень.
Сама жінка отримала численні осколкові поранення.
|Фото: НДСЛ Охматдит/Facebook
Швидка допомога відвезла поранених в "Охматдит".
"У лікарні батькові обробили осколкові рани ноги, мамі зробили хірургічне втручання, вийняли усі осколки, дитина залишилася неушкодженою", – кажуть медики.
Наразі сім’я проходить лікування.
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