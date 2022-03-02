У Верховної Ради з’явився Telegram-фейк. Потрібна допомога "інформаційного війська"

Зловмисники створили фейк сторінки Верховної Ради України у Telegram.

Про це ВР повідомляє на своєму єдиному автентичному Telegram-каналі.

"Давайте разом приберемо його. Кидайте скарги на фейк ❌️https://t.me/verkhovna_rada_ua", - пише відомство.

Скарги на фейк можна надіслати у спеціальний бот:

Фото: ВР

Нагадаємо, раніше ворог створив фейк благодійного фонду "Повернись живим".

Фонд пояснював, куди насправді можна надсилати кошти.

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