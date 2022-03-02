У Верховної Ради з’явився Telegram-фейк. Потрібна допомога "інформаційного війська"

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
22067
2 березня 2022

Зловмисники створили фейк сторінки Верховної Ради України у Telegram.

Про це ВР повідомляє на своєму єдиному автентичному Telegram-каналі.

"Давайте разом приберемо його. Кидайте скарги на фейк ❌️https://t.me/verkhovna_rada_ua", - пише відомство. 

Реклама:

Скарги на фейк можна надіслати у спеціальний бот: 

 Фото: ВР

Нагадаємо, раніше ворог створив фейк благодійного фонду "Повернись живим".

Фонд пояснював, куди насправді можна надсилати кошти.

Вас також може зацікавити:

Звідки брати інформацію? Список офіційних державних джерел

Реклама:

Зловмисники створили фейк "Повернись живим". Куди насправді можна надсилати кошти?

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 718
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2354
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3095
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат