У Верховної Ради з’явився Telegram-фейк. Потрібна допомога "інформаційного війська"

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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2 березня 2022

Зловмисники створили фейк сторінки Верховної Ради України у Telegram.

Про це ВР повідомляє на своєму єдиному автентичному Telegram-каналі.

"Давайте разом приберемо його. Кидайте скарги на фейк ❌️https://t.me/verkhovna_rada_ua", - пише відомство. 

Скарги на фейк можна надіслати у спеціальний бот: 

 Фото: ВР

Нагадаємо, раніше ворог створив фейк благодійного фонду "Повернись живим".

Фонд пояснював, куди насправді можна надсилати кошти.

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Зловмисники створили фейк "Повернись живим". Куди насправді можна надсилати кошти?

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