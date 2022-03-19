Понад 70 організацій світу відмовилися від культурної співпраці з РФ – Ткаченко

Понад 70 світових організацій відмовилися від культурної співпраці з Росією після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі всеукраїнського телемарафону 19 березня.

Світова культурна спільнота демонструє солідарність під час війни в Україні і поступово відмовляється співпрацювати з РФ.

Реклама:

"Понад 70 організацій відмовилися від культурної співпраці з Росією – це і Каннський кінофестиваль, і театр Ла Скала, і багато інших культурних організацій.

Фото: Facebook-сторінка міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка

Їм заборонено брати участь в бієнале (художня виставка, що проходить раз на два роки), триєнале (виставка, що проходить раз на три роки) в Італії.

Тобто, фактично ми ведемо наступ щодо культурної завіси, принаймні на час війни, і зустрічаємо багато підтримки і з боку колег-міністрів культури, так і з боку конкретних культурних закладів і організацій", – підкреслив Ткаченко.

Також він повідомив, що Мінкультури підняло питання щодо перенесення зустрічі ЮНЕСКО з Казані до Львова і виключення Росії з цієї організації або принаймні призупинення її членства на час війни.

Глава відомства вважає, що російська культура не є і не може бути ні поза війною, ні поза політикою доти, доки її підтримує держава-агресор.

Ткаченко запевнив, що українська сторона робитиме все, аби позбавити російських культурних діячів участі у європейському культурному просторі. За його словами, "на цьому напрямку у нас є значні досягнення".

Реклама:

"Є певний тренд, коли нам намагаються пояснити, що культура поза війною. Ні, до того моменту доки ця культура підтримується агресивною державою Росія, вона не поза політикою. Це м’яка сила, яка теж несе свого роду кулі і смерті для українців.

Хочете співпрацювати з росіянами – отуди, за Урал, там велика територія, тайга, там і співпрацюйте", – наголосив Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики на тлі війни в Україні закликало ЄС розширити санкції проти Росії у культурній та інформаційній сферах.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.