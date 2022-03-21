За час війни в Києві народилося 807 дітей

Яна Осадча журналіст
2394
21 березня 2022

У Києві за 25 днів бойових дій народилося 807 дітей.

Про це розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрацій Микола Поворозник.

На світ з’явилися 427 хлопчиків та 380 дівчаток.

Серед них – 15 двієнь.

Пологовий будинок № 2 працює 24/7. Він розташований у Подільському районі, який уже не раз зазнавав обстрілів окупанта (Фото – КМДА, Олексій Самсонов)
 
 
 

"Бажаю новонародженим та їх родинам мирного неба та міцного здоров’я!" – сказав Микола Поворозник.

Вас також може зацікавити:

Діти війни: як оформити новонародженого в Україні 

В Україні 115 дітей загинуло від рук окупантів, понад 140 – поранені

Пологи у бомбосховищі: як народжувати, якщо поруч немає лікаря

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 866
Суспільство

Покинуті у квартирах: як волонтери у Києві рятують тварин від загибелі

Христина Головко
 38771
Здоров'я

Хімічна атака: як реагувати, щоб вижити

Наталiя Бушковська
 22553
КУЛЬТУРА

Ви все чули? Cтінг, Івасюк, ода Байрактару та інші пісні російсько-української війни

Пилип Пухарєв

Головне на сайті


Суспільство

Покинуті у квартирах: як волонтери у Києві рятують тварин від загибелі

Христина Головко
Замість ресторану – військово-польова кухня: як харчується Київ під час війни?
95% громадян не збираються переїжджати з України після завершення війни
Змушені народжувати вдома: в окупованому Тростянці жінки не можуть дістатись до лікарні
AstraZeneca, Bayer, J&J: Радуцький закликав 14 світових виробників ліків піти з російського ринку
В Україні за рік поменшало людей, які ставлять під сумнів існування Бога
Здоров'я

Хімічна атака: як реагувати, щоб вижити

Наталiя Бушковська
КУЛЬТУРА

Ви все чули? Cтінг, Івасюк, ода Байрактару та інші пісні російсько-української війни

Пилип Пухарєв