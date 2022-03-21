За час війни в Києві народилося 807 дітей

Яна Осадча журналіст
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21 березня 2022

У Києві за 25 днів бойових дій народилося 807 дітей.

Про це розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрацій Микола Поворозник.

На світ з’явилися 427 хлопчиків та 380 дівчаток.

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Серед них – 15 двієнь.

Пологовий будинок № 2 працює 24/7. Він розташований у Подільському районі, який уже не раз зазнавав обстрілів окупанта (Фото – КМДА, Олексій Самсонов)
 
 
 

"Бажаю новонародженим та їх родинам мирного неба та міцного здоров’я!" – сказав Микола Поворозник.

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