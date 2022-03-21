За час війни в Києві народилося 807 дітей

У Києві за 25 днів бойових дій народилося 807 дітей.

Про це розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрацій Микола Поворозник.

На світ з’явилися 427 хлопчиків та 380 дівчаток.

Серед них – 15 двієнь.

Пологовий будинок № 2 працює 24/7. Він розташований у Подільському районі, який уже не раз зазнавав обстрілів окупанта (Фото – КМДА, Олексій Самсонов)

"Бажаю новонародженим та їх родинам мирного неба та міцного здоров’я!" – сказав Микола Поворозник.

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