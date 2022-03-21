“Ми повільно вмираємо”: зоопарк на Київщині благає про гуманітарну допомогу

Тварини у парку "XII місяців" на Київщині через війну страждають від відсутності їжі та тепла.

Зоопарк розташований у селі Демидів, яке наразі перебуває під окупантами. Загарбники не дозволяли доставити дизпаливо для того, щоб обігріти вихованців, повідомляв керівник закладу Михайло Пінчук ще на початку березня.

За два тижні ситуація не покращилася. Зараз директор зоопарку благає про зелений коридор, бо запасів корму немає. Про ситуацію він розказав у коментарі для "УП.Життя".

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Через підірвані мости село, у якому розташований зоопарк, відрізане від цивілізації.

"Я намагаюся "крутитись" на вході в окупаційну зону, щось передаю, мізерно маленькі порції з Червоним хрестом.

Але глобально без гуманітарної допомоги та зеленого коридору усі 300 тварин приречені на загибель. Вони у нас всі великі – жирафи, носороги, бегемоти. Їх не можна прогодувати 1-2 мішками, які вдається пронести. Це менше, ніж раціон на одну тварину", – каже Михайло Пінчук.

Alexander Ross / Unshpash

За його словами, гуманітарна допомога, яка надходить із Заходу від зоопарків, фондів та небайдужих людей, не доходить до окупованих територій.

"Це гуманітарна допомога для тих, кому не пощастило просто опинитися під бомбами. Вона ніяк не дістається тим, хто опинився на відрізаних окупованих територіях. Ми просто повільно вмираємо, тому що росіяни не дають наблизитись і нагодувати тварин", – пояснює власник контактного зоопарку на Київщині.

На думку власника зоопарку, необхідно організувати групу відповідальних осіб, які "матимуть повноваження розмовляти з чортами з того боку".

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"Нам важливо, щоб дозволили завести в зоопарк корми та дизель. Сюди щодня надбудовують поміст і пішки переходять тим мостом. По ньому так само можна на тачках перевезти корм. Хоча б 2 години на день – ми зможемо доставити корм та допомогу тваринам", – пояснює директор парку "XII місяців".

Він додає, що наразі системності рішень немає – панує хаос. Всі сили скеровані лише на допомогу цивільному населенню.

"Я розумію, що першочерговими є військові потреби, другорядними – потреби громадян, але до цього списку необхідно внести всіх тварин із притулків та зоопарків.

Я не пропоную міняти черговість – першими все одно потрібно врятувати жінок та дітей, але й не варто лише співчувати тваринам", – додає він.

Михайло підкреслює, що евакуація та допомога людям й тваринам має бути не взаємовиключними поняттями, а скорегованими залежно від можливостей та домовленостей.

Він додав, що тип та кількість транспорту – це другорядне технічне питання. Зараз важливо організувати зелений коридор. Допомогти зоопарку готові місцеві мешканці – вони будуть своїми машинами довозити корм від зруйнованого моста до парку "XII місяців".

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