Віра в перемогу зростає: 93% українців вважають, що Україна відіб’є напад РФ

93% опитаних українців вірять у те, що Україна зможе відбити напад російських окупантів.
Впевненість у перемозі переважає в усіх регіонах країни.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 18 березня.
Майже половина (47%) респондентів сподіваються, що Україна зможе перемогти у війні з росією вже у найближчі кілька тижнів.
Чверть (23%) вважає, що війна триватиме кілька місяців, і тільки 12% думають, що війна закінчиться за півроку-рік чи більше.
|Фото: HappyCity/Depositphotos
Тих, хто взагалі не вірить в перемогу, практично немає, кажуть соціологи.
Водночас 17% українців поки не змогли відповісти на це запитання.
Також 77% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямі.
Лише 14% дотримуються протилежної думки, 10% – не змогли оцінити.
У всіх регіонах та серед всіх вікових груп домінує оцінка напряму як правильного.
Також абсолютна більшість українців (82%) вважає загрозу розколу країни малоймовірною.
Ця впевненість суттєво зросла внаслідок згуртування населення під час війни, кажуть у "Рейтингу".
Нагадаємо, на початку березня у перемозі України були впевнені 82% респондентів, за результатами опитування дослідницької компанії Gradus Research.
Водночас в опитуванні групи "Рейтинг" цей показник складав 92%.
Опитування проводилося 18 березня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
У дослідженні взяли участь 1000 респондентів.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.
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