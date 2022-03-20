Віра в перемогу зростає: 93% українців вважають, що Україна відіб’є напад РФ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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20 березня 2022

93% опитаних українців вірять у те, що Україна зможе відбити напад російських окупантів. 

Впевненість у перемозі переважає в усіх регіонах країни. 

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 18 березня.

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Майже половина (47%) респондентів сподіваються, що Україна зможе перемогти у війні з росією вже у найближчі кілька тижнів. 

Чверть (23%) вважає, що війна триватиме кілька місяців, і тільки 12% думають, що війна закінчиться за півроку-рік чи більше. 

 Фото: HappyCity/Depositphotos

Тих, хто взагалі не вірить в перемогу, практично немає, кажуть соціологи.

Водночас 17% українців поки не змогли відповісти на це запитання. 

Також 77% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямі. 

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Лише 14% дотримуються протилежної думки, 10% – не змогли оцінити. 

У всіх регіонах та серед всіх вікових груп домінує оцінка напряму як правильного. 

Також абсолютна більшість українців (82%) вважає загрозу розколу країни малоймовірною.

Ця впевненість суттєво зросла внаслідок згуртування населення під час війни, кажуть у "Рейтингу".

Нагадаємо, на початку березня у перемозі України були впевнені 82% респондентів, за результатами опитування дослідницької компанії Gradus Research.

Водночас в опитуванні групи "Рейтинг" цей показник складав 92%.

Опитування проводилося 18 березня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. 

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. 

У дослідженні взяли участь 1000 респондентів. 

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

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