У чеському зоопарку народився рідкісний носоріг, якого назвали Києвом. ФОТО

У чеському місті Двур-Кралове-над-Лабою народився рідкісний носоріг, якого назвали Києвом на честь українських героїв.
Малюк з’явився на світ у зоопарку Safari Park Dvůr Králové за тиждень після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Історією поділився зоопарк та Київська міська держадміністрація у Facebook.
"Київ почувається добре і регулярно п'є та набирає близько 1 кг за день…
Доглядачі зазначають, що його мама спочатку була неспокійна, але зараз навіть дозволяє медсестрам збирати молоко", – пише КМДА.
|Фото: Dominika Stempa/Safari Park Dvůr Králové
|Фото: Dominika Stempa, Simona Jiřičková/Safari Park Dvůr Králové
|Фото: Dominika Stempa, Simona Jiřičková/Safari Park Dvůr Králové
|Фото: Dominika Stempa, Simona Jiřičková/Safari Park Dvůr Králové
Малюк росте і вже має довжину близько пів метра.
Сьогодні йому виповнилося 16 днів.
|Фото: Dominika Stempa, Simona Jiřičková/Safari Park Dvůr Králové
|Фото: Dominika Stempa, Simona Jiřičková/Safari Park Dvůr Králové
Київ належить до рідкісної породи східного дворогого носорога.
Він став одним із чотирьох дитинчат цього виду, які народилися у світі під опікою людини за останній рік.
|Фото: Dominika Stempa, Simona Jiřičková/Safari Park Dvůr Králové
Нагадаємо, раніше у Київському зоопарку народився малюк лемура, а в заповіднику "Асканія-Нова" на Херсонщині – тибетського яка.
Обох дитинчат назвали Байрактарами.
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