У чеському зоопарку народився рідкісний носоріг, якого назвали Києвом. ФОТО

У чеському місті Двур-Кралове-над-Лабою народився рідкісний носоріг, якого назвали Києвом на честь українських героїв.

Малюк з’явився на світ у зоопарку Safari Park Dvůr Králové за тиждень після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Історією поділився зоопарк та Київська міська держадміністрація у Facebook.

"Київ почувається добре і регулярно п'є та набирає близько 1 кг за день…

Доглядачі зазначають, що його мама спочатку була неспокійна, але зараз навіть дозволяє медсестрам збирати молоко", – пише КМДА.

Фото: Dominika Stempa/Safari Park Dvůr Králové

Фото: Dominika Stempa, Simona Jiřičková/Safari Park Dvůr Králové

Фото: Dominika Stempa, Simona Jiřičková/Safari Park Dvůr Králové

Фото: Dominika Stempa, Simona Jiřičková/Safari Park Dvůr Králové

Малюк росте і вже має довжину близько пів метра.

Сьогодні йому виповнилося 16 днів.

Фото: Dominika Stempa, Simona Jiřičková/Safari Park Dvůr Králové

Фото: Dominika Stempa, Simona Jiřičková/Safari Park Dvůr Králové

Київ належить до рідкісної породи східного дворогого носорога.

Він став одним із чотирьох дитинчат цього виду, які народилися у світі під опікою людини за останній рік.

Фото: Dominika Stempa, Simona Jiřičková/Safari Park Dvůr Králové

Нагадаємо, раніше у Київському зоопарку народився малюк лемура, а в заповіднику "Асканія-Нова" на Херсонщині – тибетського яка.

Обох дитинчат назвали Байрактарами.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.