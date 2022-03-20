У чеському зоопарку народився рідкісний носоріг, якого назвали Києвом. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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20 березня 2022

У чеському місті Двур-Кралове-над-Лабою народився рідкісний носоріг, якого назвали Києвом на честь українських героїв.

Малюк з’явився на світ у зоопарку Safari Park Dvůr Králové за тиждень після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Історією поділився зоопарк та Київська міська держадміністрація у Facebook.

"Київ почувається добре і регулярно п'є та набирає близько 1 кг за день…

Доглядачі зазначають, що його мама спочатку була неспокійна, але зараз навіть дозволяє медсестрам збирати молоко", – пише КМДА.

 Фото: Dominika Stempa/Safari Park Dvůr Králové

 Фото: Dominika Stempa, Simona Jiřičková/Safari Park Dvůr Králové

 Фото: Dominika Stempa, Simona Jiřičková/Safari Park Dvůr Králové

 Фото: Dominika Stempa, Simona Jiřičková/Safari Park Dvůr Králové

Малюк росте і вже має довжину близько пів метра.

Сьогодні йому виповнилося 16 днів.

 Фото: Dominika Stempa, Simona Jiřičková/Safari Park Dvůr Králové

 Фото: Dominika Stempa, Simona Jiřičková/Safari Park Dvůr Králové

Київ належить до рідкісної породи східного дворогого носорога.

Він став одним із чотирьох дитинчат цього виду, які народилися у світі під опікою людини за останній рік.

 Фото: Dominika Stempa, Simona Jiřičková/Safari Park Dvůr Králové

Нагадаємо, раніше у Київському зоопарку народився малюк лемура, а в заповіднику "Асканія-Нова" на Херсонщині – тибетського яка.

Обох дитинчат назвали Байрактарами.

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