“Не звикаймо до війни” – Папа Франциск підтримав Україну у Twitter

Вікторія Андрєєва
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20 березня 2022

Папа Римський Франциск написав у своєму Twitter пост українською. Таким чином він висловив свою підтримку Україні та закликав не звикати до війни.

Понтифік додав, що це стосується не лише теперішнього моменту, але й найближчого майбутнього – тижнів та місяців. 

"Будьмо поруч із цим багатостраждальним народом і обіймімо його конкретними зусиллями та молитвою. 

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Прошу вас, не звикаймо до війни та насильства, не втомлюймося великодушно приймати, не лише тепер, але й наступними тижнями та місяцями", – написав Папа Римський.

Твіт вже зібрав понад 1500 лайків та понад 400 репостів. 

 Neneosan / Depositphotos

У коментарях до посту є чимало слів підтримки від підписників Папи. Також є й реакції українців. 

"Проблема в тому, що ми хочемо поїхати в Італію чи іншу країну, але як туристи, побачити. Як європейці, якими ми є. Але хочемо жити в незалежній Україні. В незалежній Україні…", – пише користувачка Мирослава.

А користувач JW зазначає: "На все свій час. Навіть у часи біди Господь працює через Свій народ, щоб сяяти світло в темряві".

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