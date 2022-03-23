Російські окупанти вбили 121 дитину з початку війни

Михайло Загородній
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23 березня 2022

Упродовж 28 днів війни російські окупанти вбили 121 дитину.

Ще 168 дітей отримали поранення різного ступеня через обстріли та бомбардування військами РФ, повідомляють в Офісі генпрокурора.

Найбільше постраждалих дітей у Київській області – 61. У Харківській – 41, Донецькій – 40, Чернігівській – 32, Миколаївський – 24, столиці – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 та Сумській – 14 областях.

Зокрема, 17 березня окупанти на очах у 14-річного хлопчика застрелили його батька, а дитина отримала кульові поранення.

Трагедія сталась, коли чоловік з дитиною їхали до центру окупованої Бучі за гуманітарною допомогою та ліками для своєї багатодітної родини, яка протягом двох тижнів жила без газу, світла та води.

Фото: Taranukhin/Depositphotos

22 березня найбільше росіяни завдали шкоди в Донецькій області, там через обстріли житлових масивів загинули 14-річний хлопчик та дівчина 9 років, ще 3 дітей отримали поранення.

Також в Рубіжному Луганської області ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку, загинуло троє людей, двоє з яких – діти.

С початку війни військами РФ пошкоджено 548 закладів освіти, з них 72 зруйновано вщент. 

Усього руйнувань зазнали 220 українських шкіл, 155 дитячих садочків та 40 інших закладів, зокрема лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

Найбільше руйнувань у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та у місті Київ.

В Офісі генпрокурора зазначають, що ці дані не є остаточними, адже в місцях активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях неможливо зібрати точні дані.

Нагадаємо, станом на 22 березня через дії російських окупантів загинули 117 українських дітей.

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