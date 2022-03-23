У Харкові пожежники врятували з вогню маленького кролика. ФОТО

У Харкові під час гасіння пожежі в обстріляному будинку рятувальники витягнули з вогню домашнього кролика Лакі.
Як розповіли в ДСНС, Лакі залишили напризволяще, і він міг загинути страшною смертю, якби не пожежники.
"Знайомтесь, це – харківський кролик Лакі. Ще кілька днів тому він був домашнім, але і у його життя увірвалася війна. В одну мить він виявився нікому не потрібним і ризикував загинути страшною смертю, якби не рятувальники", – розповідають у ДСНС.
Пожежа трапилася на верхньому поверсі триповерхівки у центрі Харкова, в яку російські окупанти влучили під час обстрілів.
|Кролик Лакі. Фото: ДСНС
Пожежники із 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини крізь дим помітили маленькі вушка, які стирчали із-за дивану.
Так вони знайшли маленького та наляканого домашнього кролика, який залишися в будинку сам.
Хатня тваринка тремтіла від холоду, була мокрою з обсмаленими вусами та хутром.
Пожежники винесли кролика палаючої оселі, а потім вуханя відігрівав водій пожежної машини у своєму бушлаті.
|Пожежники дали кролику притулок. Фото: ДСНС
Господарів кролика Лакі знайти не вдалось, тому харківські вогнеборці прихистили його у пожежній частині, де у нього тепер є свій куток, турбота та їжа.
|Місце для кролика в пожежній частині. Фото: ДСНС
"Пам'ятайте, що навіть у найтемніші часи завжди є місце для людяності і гуманності. Це і вирізняє справжню людину від "освободітєля", – наголошують в ДСНС.
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