У Харкові пожежники врятували з вогню маленького кролика. ФОТО

Михайло Загородній
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23 березня 2022

У Харкові під час гасіння пожежі в обстріляному будинку рятувальники витягнули з вогню домашнього кролика Лакі.

Як розповіли в ДСНС, Лакі залишили напризволяще, і він міг загинути страшною смертю, якби не пожежники.

"Знайомтесь, це – харківський кролик Лакі. Ще кілька днів тому він був домашнім, але і у його життя увірвалася війна. В одну мить він виявився нікому не потрібним і ризикував загинути страшною смертю, якби не рятувальники", – розповідають у ДСНС.

Пожежа трапилася на верхньому поверсі триповерхівки у центрі Харкова, в яку російські окупанти влучили під час обстрілів.

Кролик Лакі. Фото: ДСНС

Пожежники із 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини крізь дим помітили маленькі вушка, які стирчали із-за дивану.

Так вони знайшли маленького та наляканого домашнього кролика, який залишися в будинку сам.

Хатня тваринка тремтіла від холоду, була мокрою з обсмаленими вусами та хутром.

Пожежники винесли кролика палаючої оселі, а потім вуханя відігрівав водій пожежної машини у своєму бушлаті.

Пожежники дали кролику притулок. Фото: ДСНС

Господарів кролика Лакі знайти не вдалось, тому харківські вогнеборці прихистили його у пожежній частині, де у нього тепер є свій куток, турбота та їжа.

Місце для кролика в пожежній частині. Фото: ДСНС

"Пам'ятайте, що навіть у найтемніші часи  завжди є місце для людяності і гуманності. Це і вирізняє справжню людину від "освободітєля", – наголошують в ДСНС.

Нагадаємо, на Київщині у зоопарку "XII місяців", який страждає від дій російських окупантів, нещодавно народилось зебреня, якого назвали Маленьким Зе.

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