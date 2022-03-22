Маленький Зе: у зоопарку на Київщині народилося зебреня

У контактному зоопарку "XII місяців" на Київщині, де через війну страждають тварини, народилося зебреня.
Про радісну звістку повідомив директор закладу Михайло Пінчук.
"Крізь увесь цей дим пробиваються промінчики – і змушують усміхнутися. Тиждень тому народилося зебреня і, на диво, вижило", – зазначив керівник.
У мами-зебри є молоко, і вона вигодовує дитинча, додав директор зоопарку.
|Фото Михайла Пінчука
"Я не встиг взяти участь у виборі імені або запропонувати назвати зебреня Вам, друзі. Наші герої у Парку представили його мені одразу під ім'ям Маленький Зе, – розказав власник контактного зоопарку на Київщині.
Нагадаємо, власник через критичну ситуацію у зоопарку благає створити гуманітарні коридори, щоб забезпечити вихованців кормом та завезти дизпаливо для обігріву.
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