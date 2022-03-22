Маленький Зе: у зоопарку на Київщині народилося зебреня

Вікторія Андрєєва
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22 березня 2022

У контактному зоопарку "XII місяців" на Київщині, де через війну страждають тварини, народилося зебреня. 

Про радісну звістку повідомив директор закладу Михайло Пінчук. 

"Крізь увесь цей дим пробиваються промінчики – і змушують усміхнутися. Тиждень тому народилося зебреня і, на диво, вижило", – зазначив керівник.

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У мами-зебри є молоко, і вона вигодовує дитинча, додав директор зоопарку.

 Фото Михайла Пінчука

"Я не встиг взяти участь у виборі імені або запропонувати назвати зебреня Вам, друзі. Наші герої у Парку представили його мені одразу під ім'ям Маленький Зе, – розказав власник контактного зоопарку на Київщині.

Нагадаємо, власник через критичну ситуацію у зоопарку благає створити гуманітарні коридори, щоб забезпечити вихованців кормом та завезти дизпаливо для обігріву.

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