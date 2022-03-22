Маленький Зе: у зоопарку на Київщині народилося зебреня

Вікторія Андрєєва
15013
22 березня 2022

У контактному зоопарку "XII місяців" на Київщині, де через війну страждають тварини, народилося зебреня. 

Про радісну звістку повідомив директор закладу Михайло Пінчук. 

"Крізь увесь цей дим пробиваються промінчики – і змушують усміхнутися. Тиждень тому народилося зебреня і, на диво, вижило", – зазначив керівник.

У мами-зебри є молоко, і вона вигодовує дитинча, додав директор зоопарку.

 Фото Михайла Пінчука

"Я не встиг взяти участь у виборі імені або запропонувати назвати зебреня Вам, друзі. Наші герої у Парку представили його мені одразу під ім'ям Маленький Зе, – розказав власник контактного зоопарку на Київщині.

Нагадаємо, власник через критичну ситуацію у зоопарку благає створити гуманітарні коридори, щоб забезпечити вихованців кормом та завезти дизпаливо для обігріву.

Вас може зацікавити:

Для українських зоопарків зібрали понад пів мільйона євро допомоги

У чеському зоопарку народився рідкісний носоріг, якого назвали Києвом. ФОТО

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 0
Здоров'я

Перехід на "літній" час: як переведення годинників впливає на організм

Дарія Поперечна
 12109
Суспільство

Покинуті у квартирах: як волонтери у Києві рятують тварин від загибелі

Христина Головко
 48795
Здоров'я

Хімічна атака: як реагувати, щоб вижити

Наталiя Бушковська

Головне на сайті


Здоров'я

Перехід на "літній" час: як переведення годинників впливає на організм

Дарія Поперечна
До човна українських полярників приплив гігантський горбатий кит. ВІДЕО
Місяць довжиною у життя. Українці в соцмережах згадують перший день війни
Фармацевтка отримала серйозні травми обличчя від обстрілів у Харкові. ФОТО
У чому відмінність між тимчасовим статусом та статусом біженця в ЄС: роз'яснення Держприкордонслужби
В Україні спростили ЗНО-2022
Суспільство

Покинуті у квартирах: як волонтери у Києві рятують тварин від загибелі

Христина Головко
Здоров'я

Хімічна атака: як реагувати, щоб вижити

Наталiя Бушковська