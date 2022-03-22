Для українських зоопарків зібрали понад пів мільйона євро допомоги

Європейська асоціація зоопарків та акваріумів EAZA зібрала 576 тисяч євро для допомоги українським зоопаркам, які постраждали внаслідок російського вторгнення.

Частину коштів вже перерахували в Україну, повідомили в EAZA.

"Ці перекази дозволять зоопаркам покривати витрати на місцеве поповнення запасів, поки банки ще працюють", – йдеться у повідомленні.

Пожертвування почали надходити після того, як місцеві зоопарки, зокрема Миколаївський, опублікували в мережі прохання про допомогу.

Найактивнішими постачальниками їжі для тварин є команди із зоопарків Варшави, Лодзі, Гданська, Вроцлава, Берліна, Праги та Кошице.

Daiga Ellaby / Unsplash

У EAZA зазначили, що представники української зооорганізації ще не звертались до своїх європейських колег щодо переселення тварин із зон підвищеного ризику. Спеціалісти в ЄС висловили занепокоєння через цю ситуацію та попросили зберегти життя мешканців зоопарків.

Вони зазначили, що проводять підготовчі роботи, завдяки яким вдасться перемістити тварин у безпечні локації.

Нагадаємо, що зоопарки на окупованих територіях є відрізаними від постачання будь-якої допомоги. Через це "Парк XII місяців" благає про створення гуманітарних коридорів.

Така домовленість з окупантами може врятувати вихованців контактного зоопарку на Київщині, де зараз повільно вмирають близько 300 тварин.

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