Для українських зоопарків зібрали понад пів мільйона євро допомоги

Вікторія Андрєєва
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22 березня 2022

Європейська асоціація зоопарків та акваріумів EAZA зібрала 576 тисяч євро для допомоги українським зоопаркам, які постраждали внаслідок російського вторгнення.

Частину коштів вже перерахували в Україну, повідомили в EAZA. 

"Ці перекази дозволять зоопаркам покривати витрати на місцеве поповнення запасів, поки банки ще працюють", – йдеться у повідомленні.

Пожертвування почали надходити після того, як місцеві зоопарки, зокрема Миколаївський, опублікували в мережі прохання про допомогу.

Найактивнішими постачальниками їжі для тварин є команди із зоопарків Варшави, Лодзі, Гданська, Вроцлава, Берліна, Праги та Кошице. 

 Daiga Ellaby / Unsplash

У EAZA зазначили, що представники української зооорганізації ще не звертались до своїх європейських колег щодо переселення тварин із зон підвищеного ризику. Спеціалісти в ЄС висловили занепокоєння через цю ситуацію та попросили зберегти життя мешканців зоопарків. 

Вони зазначили, що проводять підготовчі роботи, завдяки яким вдасться перемістити тварин у безпечні локації. 

Нагадаємо, що зоопарки на окупованих територіях є відрізаними від постачання будь-якої допомоги. Через це "Парк XII місяців" благає про створення гуманітарних коридорів

Така домовленість з окупантами може врятувати вихованців контактного зоопарку на Київщині, де зараз повільно вмирають близько 300 тварин. 

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