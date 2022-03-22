Для українських зоопарків зібрали понад пів мільйона євро допомоги

Вікторія Андрєєва
3668
22 березня 2022

Європейська асоціація зоопарків та акваріумів EAZA зібрала 576 тисяч євро для допомоги українським зоопаркам, які постраждали внаслідок російського вторгнення.

Частину коштів вже перерахували в Україну, повідомили в EAZA. 

"Ці перекази дозволять зоопаркам покривати витрати на місцеве поповнення запасів, поки банки ще працюють", – йдеться у повідомленні.

Реклама:

Пожертвування почали надходити після того, як місцеві зоопарки, зокрема Миколаївський, опублікували в мережі прохання про допомогу.

Найактивнішими постачальниками їжі для тварин є команди із зоопарків Варшави, Лодзі, Гданська, Вроцлава, Берліна, Праги та Кошице. 

 Daiga Ellaby / Unsplash

У EAZA зазначили, що представники української зооорганізації ще не звертались до своїх європейських колег щодо переселення тварин із зон підвищеного ризику. Спеціалісти в ЄС висловили занепокоєння через цю ситуацію та попросили зберегти життя мешканців зоопарків. 

Вони зазначили, що проводять підготовчі роботи, завдяки яким вдасться перемістити тварин у безпечні локації. 

Нагадаємо, що зоопарки на окупованих територіях є відрізаними від постачання будь-якої допомоги. Через це "Парк XII місяців" благає про створення гуманітарних коридорів

Така домовленість з окупантами може врятувати вихованців контактного зоопарку на Київщині, де зараз повільно вмирають близько 300 тварин. 

Реклама:

Вас також може зацікавити:

У чеському зоопарку народився рідкісний носоріг, якого назвали Києвом. ФОТО

"Не звикаймо до війни" – Папа Франциск підтримав Україну у Twitter

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 782
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2361
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3115
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат