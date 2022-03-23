Замість ресторану – військово-польова кухня: як харчується Київ під час війни?

У Києві після вторгнення Росії в Україну залишилося два мільйони людей, і всі вони щодня потребують їжі. На варті гуманітарної стабільності столиці в умовах війни стоять волонтери, а також працівники кав'ярень, ресторанів та супермаркетів.

Віталій Дейнега, засновник проєкту "Український свідок", дізнався, як Київ харчується у сучасних реаліях.

Війна внесла корективи не тільки в систему харчування киян, а й у діяльність столичних закладів харчування. Якщо раніше вони готували для сотні відвідувачів, то зараз готують для тисяч бійців, дітей та людей, які цього потребують.

"Залишаються і ті заклади, які працюють у штатному режимі. Це дає своєрідне відчуття "звичного життя", коли люди можуть зайти за кавою та пожартувати з баристою, або піти до ресторану, замовити свою улюблену страву і трохи "перемикнутися", – розповідає Віталій Дейнега у сюжеті.

Vikabest88/Depositphotos

Зі свого боку, працівники сфери харчування добре організували роботу: хтось забезпечив приміщення, хтось привіз продукти, а хтось просто прийшов для того, щоб готувати на волонтерських засадах.

Майже всі працюючі заклади харчування столиці переобладналися під військово-польові кухні. Ресторани і кафе готують для військових, територіальної оборони, лікарень, організацій соціального захисту, дітей, людей, які сидять у сховищах, та тих, хто цього потребує.

Всі групи ресторанів щодня видають близько 70 тисяч порцій гарячих сніданків, обідів та вечерь для тих, хто залишився у місті. В середньому один заклад харчування готує від 500 до 4 тисяч порцій їжі на день.

"Якщо людина не воює за свій дім і свій хліб, далі сенсу жити взагалі немає", – розповідає Онур, власник мережі закладів харчування у столиці. Він, як і багато його колег не бояться зміщення бойових дій та готові з харчового фронту перейти на бойовий та стати на збройний захист нашої країни.

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