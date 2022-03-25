“Досить обіцяти, почніть діяти!”: у Брюсселі сотні людей лягли на землю в пам’ять про загиблих жителів Маріуполя

У Брюсселі понад 1000 людей взяли участь в акції "Stop promising, start acting!"‎, під час якої звернули увагу на злочини Росії.

Люди лягли на землю, щоб звернути увагу на загиблих жителів Маріуполя.

Мітингарі також вимагали закрити небо над Україною та звернути увагу на величезні жертви цивільного населення.

Акцію провели за ініціативи NGO Promote Ukraine.

Акція у Брюсселі

"Мирній Європі усвідомити масштаб українського горя дуже важко. Тож ми попросили учасників акції лягти на землю і згадати кожного, хто загинув. І це море людей, яке уособлює собою жертв, було дуже трагічним і промовляючим"‎, – кажуть організатори акції Дарія Каленюк та Ярослава Гресь.

Лежачий протест символізував російські злочини у Маріуполі, де загиблі люди лежать просто вулицях, дитячих майданчиках, площах.

"За даними ООН на 23 березня, від агресії Росії проти України загинули 1035 цивільних людей. Насправді цифри значно більші", – кажуть організатори перформансу.

За даними комунальних служб, у місті поховали близько 5 тисяч людей у братніх могилах, однак бойові дії та обстріли у місті не вщухають, тому з кожним днем ховати загиблих все складніше.

Ще масштабніша акція має відбутись у Варшаві 25 березня, вона збігається із візитом президента США Джо Байдена. Організатори запрошують усіх охочих доєднатись до акції протесту в столиці Польщі.

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