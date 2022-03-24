За місяць війни російські окупанти вбили 128 українських дітей

Діана Кречетова
1975
24 березня 2022

За місяць війни в Україні російські окупанти забрали життя 128 дітей, семеро з яких загинули за минулу добу.

Трагічну статистику навів Офіс генерального прокурора.

Водночас кількість поранених зросла до 172 дітей.

Найбільше постраждалих зафіксували у Київській – 64, Харківській – 43,  Донецькій – 43, Чернігівській – 32, Миколаївський – 24, місті Києві – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 і Сумській – 14 областях.

Maria.symchych/Depositphotos

У середу, 23 березня, у Маріуполі під завалами обстріляного окупантами будинку рятувальники знайшли тіло 11-річної української гімнастки Катерини Дяченко. Будинок, де проживала маленька спортсменка, обвалився після влучання ворожого снаряду.

Дівчинка неодноразово перемагала на великих змаганнях.

Крім того, 11 березня під час евакуації цивільного населення в с. Перемога Броварського району Київської області російські військові обстріляли колону автомобілів. У результаті аморального вчинку окупантів загинув 13-річний хлопець.

У Бучі 13 березня ворожі військові безжально розстріляли машину з родиною, вбивши двох дітей 4 та 9 років, а також їхню матір.

Також в Україні щодня зростає число постраждалих: до Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні з тяжкими пораненнями через обстріли доставили 9 дітей із Маріуполя та Сєвєродонецька.

За місяці війни російські окупанти пошкодили 566 закладів освіти, з яких 73 – зруйновані повністю. Зокрема, пошкоджено чи зруйновано вже понад 230 шкіл та 155 дитячих садочків.

Найчастіше руйнувань зазнають заклади освіти у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в місті Києві.

Ці дані не є остаточними, з огляду на відсутність можливості огляду місць обстрілу в місцях, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях, додали в ОГП.

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