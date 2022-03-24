Місяць довжиною у життя. Українці в соцмережах згадують перший день війни

Коли вранці 24 лютого Путін заявив про напад на Україну, а його ракети полетіли на наші мирні міста, життя українців розділилося на "до" та "після".

Уже минув місяць. Люди в соціальних мережах діляться спогадами про свої відчуття в перший день повномасштабної війни та останніми мирними фотографіями.

"Українська правда. Життя" зібрала кілька дописів про те, як українці згадують той день, який триває місяць.

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Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва напередодні війни працювала до пізнього вечора, однак прокинулася о 4:30. Побачила звернення Путіна, відразу усе зрозуміла та дала термінове завдання новинарям видати повідомлення: "Путін почав війну".

"Далі почався робочий день 24 лютого. Який все ще триває. Триває вже місяць. А за відчуттями кілька років та життів", – пише вона.

А ось спогади журналістки Катерини Коберник, яка напередодні війни святкувала день народження своєї дочки у Львові. Дитина так і не забрала додому до Києва святкові кульки з готельного номера.

Жінка виїхала зі Львова до Києва, коли там вже оголосили надзвичайний стан. Друзі попередили її не повертитатися, і вона поїхали назад до Львова.

Олена Олійник також не вірить, що з початку війни минув лише місяць.

Блогер Денис Гороховський місяць тому хотів нарешті виспатися. Але йому зателефонувала теща і сказала: "В країні війна. Бомблять".



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Чоловік хоче назавжди забути про день, коли в країні почалася війна.

Волонтерка Юлія Смирнова перебувала в перший день війни в Гостомелі, який наразі окупували росіяни. Про війну її сповістили друзі з Києва.

Ксенія Семенова дізналася про війну з чату для друзів.

"Я нічого не чула. У мене хороші склопакети і балкон. Набрала мала, сказала, щоб ми не нервувалися, але рашка бомбить Київ", - пише жінка.

Вона каже, що війна сталася якраз тоді, коли вона вирішила завести дитину.

Наталка Ван-де- Вейєр розповідає, як планувала повернутися до Києва за тиждень, тому вхопила джинси, два светра, документи та поїхала.

"Пройшов уже місяць, а я в тих самих джинсах намагаюсь зібрати себе докупи", – зізнається вона.

Анастасія Федченко припускає, що могло би бути, якщо місяць тому Росія не напала б на Україну.

"Ми б не шукали в Польщі броніки і в новинах про обстріли – свої будинки.

Коридор лишався б для курток, а не став укриттям, бо там дві стінки", – пише вона.

Марина Пономаренко в останній мирний день ходила на роботу та забула там зарядне від мобільного. Дівчина збиралася поїхати у Грецію.

Звістка про початок війни застала її в домі у батьків.

"Дуже рано вранці, ще було зовсім темно, почав нявчати кіт. Він щось довго нив і шкрябався. Потім затих. Хвилин через 10 дуже низько над селом пролетів вертоліт. Ще за пару хвилин пролунало 2 вибухи.

Ми підскочили, залізли в інтернет і прочитали, що почалася війна", – згадує вона.

Заступник головного редактора "Української правди" Євген Будерацький в останній день війни спілкувався та випивав з друзями. З ранку колега розбудив його дзвінком та сказав: "Вставай, війна!"

"Через п' ять хвилин я вже повністю включився в робочий процес дистанційно. А через 20 вже був за кермом (так, це був єдиний раз в житті, коли керував автівкою з похмілля).

Дзвінки родичів, колег, редакція, контакт з військовими і волонтерами. Тепер це все нон-стоп. І відчуваю, що так і буде до перемоги", – пише він.

Загалом за місяць війни російські окупанти вбили щонайменше 128 українських дітей. Вони захопили Херсон та кілька населенних пунктів Луганщини, Київщини та Сумщини.

Маріуполь, Чернігів, Харків та інші міста постійно живуть під ворожими обстрілами.

Ракети путіна прилітають в Київ та завдають руйнувань. За місяць війни росіяни пошкодили 3780 житлових будинків, а 651 будинок повністю знищили.

Понад 3,5 млн українців виїхали з України за кордон, щоб урятуватися від війни.

Однак Україна тримається. Плани ворога на бліцкриг провалилися. Українці чинять шалений спротив окупантам.

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