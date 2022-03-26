Через війну в Україні загинуло 136 дітей, майже 200 – поранено

Російські військові вже вбили 136 дітей на території України, а 199 – зазнали поранень різної важкості.
Про це повідомили ювенальні прокурори зранку 26 березня.
Найбільше постраждало дітей у таких областях:
- Київській – 64;
- Харківській – 44;
- Донецькій – 50;
- Чернігівській – 38;
- Миколаївській – 28;
- Луганській – 25;
- Запорізькій – 17;
- Херсонській – 20;
- у столиці – 16;
- Житомирській – 15;
- Сумській – 14.
За минулу добу 25 березня окупанти вбили 9-річну дитину, ще одну – поранено.
|Fotoreserg / Depositphotos
24 березня 2022 року на Миколаївщині постраждала 13-річна дівчина. По її селищу рашисти обстріляли з артилерії.
А днем раніше, сім'я у Чернігові переходила пішохідний міст і потрапила під обстріл. 11-річний хлопчик зазнав осколкових поранень.
Через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 570 закладів освіти. 73 з них окупанти зруйнували повністю. Постраждали й лікарні, бібліотеки, спортивні об'єкти.
Найгостріша ситуація в областях, де йдуть активні бойові дії. Це – Донецька, Харківська, Миколаївська, Сумська, Київська, Херсонська, Чернігівська області та у місті Київ.
Проте, дані не є остаточними через постійні обстріли та активні бойові дії на тимчасово окупованих територіях.
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