Через війну в Україні загинуло 136 дітей, майже 200 – поранено

Вікторія Андрєєва
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26 березня 2022

Російські військові вже вбили 136 дітей на території України, а 199 – зазнали поранень різної важкості.

Про це повідомили ювенальні прокурори зранку 26 березня. 

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

  • Київській – 64; 
  • Харківській – 44; 
  • Донецькій – 50;
  • Чернігівській – 38; 
  • Миколаївській – 28; 
  • Луганській – 25;
  • Запорізькій – 17; 
  • Херсонській – 20; 
  • у столиці – 16;
  • Житомирській – 15; 
  • Сумській – 14.

За минулу добу 25 березня окупанти вбили 9-річну дитину, ще одну – поранено.

 Fotoreserg / Depositphotos

24 березня 2022 року на Миколаївщині постраждала 13-річна дівчина. По її селищу рашисти обстріляли з артилерії.

А днем раніше, сім'я у Чернігові переходила пішохідний міст і потрапила під обстріл. 11-річний хлопчик зазнав осколкових поранень.

Через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 570 закладів освіти. 73 з них окупанти зруйнували повністю. Постраждали й лікарні, бібліотеки, спортивні об'єкти.

Найгостріша ситуація в областях, де йдуть активні бойові дії. Це – Донецька, Харківська, Миколаївська, Сумська, Київська, Херсонська, Чернігівська області та у місті Київ. 

Проте, дані не є остаточними через постійні обстріли та активні бойові дії на тимчасово окупованих територіях.

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