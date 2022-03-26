Через війну в Україні загинуло 136 дітей, майже 200 – поранено

Російські військові вже вбили 136 дітей на території України, а 199 – зазнали поранень різної важкості.

Про це повідомили ювенальні прокурори зранку 26 березня.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Київській – 64;

Харківській – 44;

Донецькій – 50;

Чернігівській – 38;

Миколаївській – 28;

Луганській – 25;

Запорізькій – 17;

Херсонській – 20;

у столиці – 16;

Житомирській – 15;

Сумській – 14.

За минулу добу 25 березня окупанти вбили 9-річну дитину, ще одну – поранено.

Fotoreserg / Depositphotos

24 березня 2022 року на Миколаївщині постраждала 13-річна дівчина. По її селищу рашисти обстріляли з артилерії.

А днем раніше, сім'я у Чернігові переходила пішохідний міст і потрапила під обстріл. 11-річний хлопчик зазнав осколкових поранень.

Через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 570 закладів освіти. 73 з них окупанти зруйнували повністю. Постраждали й лікарні, бібліотеки, спортивні об'єкти.

Найгостріша ситуація в областях, де йдуть активні бойові дії. Це – Донецька, Харківська, Миколаївська, Сумська, Київська, Херсонська, Чернігівська області та у місті Київ.

Проте, дані не є остаточними через постійні обстріли та активні бойові дії на тимчасово окупованих територіях.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.