За час війни окупанти зруйнували понад півсотні українських храмів

Михайло Загородній
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25 березня 2022

З початку нападу російські війська  зруйнували щонайменше 59 храмів у 8 областях України.

У середньому окупанти знищували дві духовні споруди за добу. 

Переважна більшість з них – православні храми, повідомляють в Міністерстві культури та інформаційної політики.

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"У той час, як пропагандисти кремля цинічно прикривають власні імперські амбіції тезами про "захист православ’я", агресивна атака російських військ руйнує православні храми та інші святині релігійних спільнот України", – йдеться в повідомленні.

Фото: Покровська церква в місті Малині, зруйнована 6 березня.

Окрім цього постраждали мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні заклади освіти, а також адмінбудівлі релігійних організацій.

Вандалізму з боку військ РФ зазнали церкви щонайменше 8 областей: Київської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Луганської, Сумської, Харківської та Чернігівської.

Серед останніх випадків було зруйновано храм на честь ікони Божої Матері "Усіх скорботних Радість" у Сєвєродонецьку, який розташовується на території лікарняного містечка, від обстрілів там обвалилась стеля.

 Фото: Храм на честь ікони Божої Матері "Усіх скорботних Радість"

23 березня у Рубіжному на Луганщині було знищено новозбудований храм Матрони Московської.

Фото: Храм Матрони Московської

У Мінкульті створили інтерактивну карту, де можна побачити усі пошкоджені внаслідок бойових дій храми.

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Повідомляти про ушкодження культових споруд від російських обстрілів можна на пошту religion@dess.gov.ua. Також можна звертатись за телефоном +380977053857.

Нагадаємо, наразі Мінкульт має лише орієнтовне уявлення про масштаби руйнувань культурних та релігійних пам'яток. Зокрема 23 лютого стало відомо, що окупанти знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі у Маріуполі, де зберігались оригінали картин відомого художника.

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