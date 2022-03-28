Музей MoMA у Нью-Йорку відкрив виставку з роботами етнічних українців

У музеї сучасного мистецтва MoMA встановили галерею з роботами художників, народжених в Україні. Серед полотен є уривок вірша Сергія Жадана.

Галерею створили на знак солідарності до війни в Україні, повідомляють у музеї.

Добірка робіт етнічних українців охоплює все минуле століття.

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До колекції музею увійшли картини, малюнки, скульптури, фотографії та друки Казимира Малевича, Луїзи Невельсон, Соні Делаунай-Терк, Вігі, Джанет Собел та інших художників.

Олександр Архипенко "Фігура в русі" (1913)

"Представлені роботи, виконані в різних середовищах, відображають широкий спектр підходів: від абстракції до репрезентації, від механічного до ручної роботи, від повсякденного до містичного. Ми зібрали їх разом у цей час, щоб висловити солідарність з народом України та вшанувати його", – зазначили у MoMA.

Виставку можна побачити в Нью-Йорку 5 поверсі у 507 кабінеті або онлайн.

Соня Делоне-Терк "Португальський ринок" (1915)

У галереї також є уривок з вірша Сергія Жадана, одного з відомих українських прозаїків і поетів. Його подають українською та англійською мовами.

"Почнімо з найтяжчого – зі співу й гасіння вогню,

який підступає з ночі.

Почнімо із шепотіння імен,

виплітаймо разом цю лексику смерті."

Ілля Кабаков, Без назви (1968)

Нагадаємо, що від початку вторгнення в Україну Сергій Жадан перебуває у рідному Харкові та допомагає місцевим мешканцям.

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Ще на початку березня відомого українського поета Польська академія наук висунула на Нобелівську премію з літератури.

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