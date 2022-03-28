Музей MoMA у Нью-Йорку відкрив виставку з роботами етнічних українців

У музеї сучасного мистецтва MoMA встановили галерею з роботами художників, народжених в Україні. Серед полотен є уривок вірша Сергія Жадана.
Галерею створили на знак солідарності до війни в Україні, повідомляють у музеї.
Добірка робіт етнічних українців охоплює все минуле століття.
До колекції музею увійшли картини, малюнки, скульптури, фотографії та друки Казимира Малевича, Луїзи Невельсон, Соні Делаунай-Терк, Вігі, Джанет Собел та інших художників.
|Олександр Архипенко "Фігура в русі" (1913)
"Представлені роботи, виконані в різних середовищах, відображають широкий спектр підходів: від абстракції до репрезентації, від механічного до ручної роботи, від повсякденного до містичного. Ми зібрали їх разом у цей час, щоб висловити солідарність з народом України та вшанувати його", – зазначили у MoMA.
Виставку можна побачити в Нью-Йорку 5 поверсі у 507 кабінеті або онлайн.
|Соня Делоне-Терк "Португальський ринок" (1915)
У галереї також є уривок з вірша Сергія Жадана, одного з відомих українських прозаїків і поетів. Його подають українською та англійською мовами.
"Почнімо з найтяжчого – зі співу й гасіння вогню,
який підступає з ночі.
Почнімо із шепотіння імен,
виплітаймо разом цю лексику смерті."
|Ілля Кабаков, Без назви (1968)
Нагадаємо, що від початку вторгнення в Україну Сергій Жадан перебуває у рідному Харкові та допомагає місцевим мешканцям.
Ще на початку березня відомого українського поета Польська академія наук висунула на Нобелівську премію з літератури.
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