Підпалив і здався: на Закарпатті палій трави сам викликав поліцію та ДСНС

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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29 березня 2022

На Закарпатті чоловік підпалив сухостій, але потім сам викликав рятувальників і здався поліції.

22-річний палій також добровільно погодився сплатити штраф.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

"Мешканець села Сімер Перечинської територіальної громади тепер стовідсотково переконаний, що більше ніколи не буде спалювати сухотрав’я та ще й іншим скаже. 

Прийти до такого переконання 22-річному чоловіку допомогли вчорашні події", – написали рятувальники. 

 Фото: ДСНС

28 березня пообіді чоловік вирішив прибрати на власному обійсті та підпалив сухостій. 

Однак через вітер полум’я швидко поширилось територією і почало наближатись до сільського кладовища. 

Коли вогонь був за десять метрів від цвинтаря, чоловік сам зателефонував рятувальникам.

Вогнеборці приїхали та загасили пожежу, яка поширилась на пів гектара. 

Також вони виписали палію трави штраф у 6120 гривень

Загалом за березень закарпатські рятувальники вже склали 37 протоколів за статтею 77-1 Кодексу України про адмінправопорушення ("Самовільне випалювання рослинності або її залишків").

 Фото ілюстративне: design_ua/Depositphotos

Нагадаємо, рятувальники, правоохоронці та Міндовкілля закликають українців палити окупантів, а не суху рослинність.

Пожежі додають роботи рятувальникам, знищують тварин і допомагають російським окупантам.

До того ж, в умовах воєнного стану Верховна Рада посилила відповідальність за навмисні підпали.

Тепер такі дії вважаються злочином проти основ національної безпеки (стаття 113 Кримінального кодексу "Диверсія"). 

Паліям трави може загрожувати від 10 до 15 років ув’язнення або довічне з конфіскацією майна.

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