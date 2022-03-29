Підпалив і здався: на Закарпатті палій трави сам викликав поліцію та ДСНС

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
16655
29 березня 2022

На Закарпатті чоловік підпалив сухостій, але потім сам викликав рятувальників і здався поліції.

22-річний палій також добровільно погодився сплатити штраф.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

Реклама:

"Мешканець села Сімер Перечинської територіальної громади тепер стовідсотково переконаний, що більше ніколи не буде спалювати сухотрав’я та ще й іншим скаже. 

Прийти до такого переконання 22-річному чоловіку допомогли вчорашні події", – написали рятувальники. 

 Фото: ДСНС

28 березня пообіді чоловік вирішив прибрати на власному обійсті та підпалив сухостій. 

Однак через вітер полум’я швидко поширилось територією і почало наближатись до сільського кладовища. 

Коли вогонь був за десять метрів від цвинтаря, чоловік сам зателефонував рятувальникам.

Реклама:

Вогнеборці приїхали та загасили пожежу, яка поширилась на пів гектара. 

Також вони виписали палію трави штраф у 6120 гривень

Загалом за березень закарпатські рятувальники вже склали 37 протоколів за статтею 77-1 Кодексу України про адмінправопорушення ("Самовільне випалювання рослинності або її залишків").

 Фото ілюстративне: design_ua/Depositphotos

Нагадаємо, рятувальники, правоохоронці та Міндовкілля закликають українців палити окупантів, а не суху рослинність.

Пожежі додають роботи рятувальникам, знищують тварин і допомагають російським окупантам.

До того ж, в умовах воєнного стану Верховна Рада посилила відповідальність за навмисні підпали.

Тепер такі дії вважаються злочином проти основ національної безпеки (стаття 113 Кримінального кодексу "Диверсія"). 

Паліям трави може загрожувати від 10 до 15 років ув’язнення або довічне з конфіскацією майна.

Вас також може зацікавити:

Не паліть траву: ДСНС врятували зайченя і сову, які ледь не загинули в пожежі

Не паліть сухостій – паліть окупантів: у Міндовкілля просять не додавати роботи рятувальникам

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 857
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2379
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3125
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат