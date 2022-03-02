Травми в бою й пологи у "бункері": як вберегтися від правця під час війни

Військові, представники тероборони та цивільні громадяни України отримують множинні відкриті травми під час запеклої війни, що триває вже сьомий день.

В теперішніх умовах ризик підхопити таку інфекційну хворобу, як-от правець, значно виріс.

Правець або "хвороба босих ніг" – інфекція, що потрапляє до організму через відкриті рани та внаслідок укусів тварин чи ушкоджень гострими предметами або уламками деревини.

Реклама:

Якщо вчасно не обробити рану та не зробити щеплення, людина може померти від ускладнень.

Міністерство охорони здоров'я надало інструкцію з екстреної профілактики цієї інфекції.

Правець. Що це за хвороба?

Правець – це захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Проявляється через судоми, м'язові спазми, сильний головний біль, лихоманку та надмірне потовиділення. Все це відбувається на тлі постійного напруження скелетних м'язів.

Csakisti/Depositphotos

Збудник хвороби – бактерії Clostridium tetani – живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Інфікуватися правцем можна при потраплянні бруду у відкриту рану або поріз, укусі тварини, травмуванні гострими предметами або уламками деревини.

Симптоми зазвичай з’являються з 3 по 21 день після зараження.

Реклама:

Хвороба не передається від людини до людини. Найкращий захист від правця – вакцинація.

У МОЗ попередили, в яких випадках людина має негайно зробити щеплення від правця:

травми з порушенням цілісності шкірних покривів та слизових оболонок;

відмороження та опіки (термічні, хімічні, радіаційні) другого, третього та четвертого ступенів;

проникаючі пошкодження шлунково-кишкового тракту;

гангрени або некрози тканин будь-якого етапу, абсцесах;

укуси тваринами;

пологи поза медичними закладами;

позагоспітальні аборти.

Не треба нехтувати своєчасною екстреною профілактикою правця, наголошують у МОЗ. Зокрема, первинною хірургічною обробкою рани та щепленням, завдяки якому з'являється імунологічний захист.

Для екстреної імунопрофілактики правця рекомендується використовувати:

АДП-М – адсорбований дифтерійно-правцевий анатоксин зі зменшеним вмістом антигенів.

– адсорбований дифтерійно-правцевий анатоксин зі зменшеним вмістом антигенів. ППЛІ – протиправцевий людський імуноглобулін, який виготовляють з крові людей, які мають повний курс щеплень від правця і здійснюють ревакцинацію кожні 10 років.

Терміни введення, спосіб застосування та рекомендовані дози вакцини проти правця можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, ми повідомляли, як і куди евакуюватися людям зі складними хворобами.

При цьому міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що медичні заклади в Україні мають необхідний запас медикаментів та надаватимуть допомоги всім, хто її потребує.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.