Травми в бою й пологи у "бункері": як вберегтися від правця під час війни

Військові, представники тероборони та цивільні громадяни України отримують множинні відкриті травми під час запеклої війни, що триває вже сьомий день.

В теперішніх умовах ризик підхопити таку інфекційну хворобу, як-от правець, значно виріс.

Правець або "хвороба босих ніг" – інфекція, що потрапляє до організму через відкриті рани та внаслідок укусів тварин чи ушкоджень гострими предметами або уламками деревини.

Якщо вчасно не обробити рану та не зробити щеплення, людина може померти від ускладнень.

Міністерство охорони здоров'я надало інструкцію з екстреної профілактики цієї інфекції.

Правець. Що це за хвороба?

Правець – це захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Проявляється через судоми, м'язові спазми, сильний головний біль, лихоманку та надмірне потовиділення. Все це відбувається на тлі постійного напруження скелетних м'язів.

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Збудник хвороби – бактерії Clostridium tetani – живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Інфікуватися правцем можна при потраплянні бруду у відкриту рану або поріз, укусі тварини, травмуванні гострими предметами або уламками деревини.

Симптоми зазвичай з’являються з 3 по 21 день після зараження.

Хвороба не передається від людини до людини. Найкращий захист від правця – вакцинація.

У МОЗ попередили, в яких випадках людина має негайно зробити щеплення від правця:

травми з порушенням цілісності шкірних покривів та слизових оболонок;

відмороження та опіки (термічні, хімічні, радіаційні) другого, третього та четвертого ступенів;

проникаючі пошкодження шлунково-кишкового тракту;

гангрени або некрози тканин будь-якого етапу, абсцесах;

укуси тваринами;

пологи поза медичними закладами;

позагоспітальні аборти.

Не треба нехтувати своєчасною екстреною профілактикою правця, наголошують у МОЗ. Зокрема, первинною хірургічною обробкою рани та щепленням, завдяки якому з'являється імунологічний захист.

Для екстреної імунопрофілактики правця рекомендується використовувати:

АДП-М – адсорбований дифтерійно-правцевий анатоксин зі зменшеним вмістом антигенів.

– адсорбований дифтерійно-правцевий анатоксин зі зменшеним вмістом антигенів. ППЛІ – протиправцевий людський імуноглобулін, який виготовляють з крові людей, які мають повний курс щеплень від правця і здійснюють ревакцинацію кожні 10 років.

Терміни введення, спосіб застосування та рекомендовані дози вакцини проти правця можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, ми повідомляли, як і куди евакуюватися людям зі складними хворобами.

При цьому міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що медичні заклади в Україні мають необхідний запас медикаментів та надаватимуть допомоги всім, хто її потребує.

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