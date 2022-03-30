В Україні запускають ініціативу, яка допоможе запобігти продовольчій кризі під час війни

Війна на території Україні унеможливлює використання всіх сільськогосподарських земель, що згодом може призвести до продовольчої кризи.

У Міністерстві аграрної політики та Міністерстві розвитку громад закликають українців якомога ефективніше використовувати земельні ділянки.

Щоб активізувати цей процес, відомства хочуть реалізувати всеукраїнську ініціативу "Сади Перемоги". Її мета – ефективно використати кожен клаптик землі, на якому можна виростити врожай, що допоможе знизити ризик гострої продовольчої кризи.

"Мільйони українців мають дачі та городи, ба більше – балкони й прибудинкові ділянки, які сьогодні можуть стати зброєю проти окупанта. Тож кожен з нас має посадити свій Сад Перемоги!" – закликають на сайті Ініціативи.

Фото "Сади Перемоги"

У рамках проєкту українцям надаватимуть консультації:

про організацію "Садів Перемоги",

про ефективне городництво,

про зберігання та переробку вирощеної продукції,

про вирощування овочів та зелені в домашніх умовах.

За оцінками експертів, через військові дії у 2022 році Україна може недоотримати:

близько 42% щорічного врожаю зернових і зернобобових;

53% врожаю гречки;

68% врожаю помідорів;

36% врожаю картоплі;

46% врожаю цибулі;

38% врожаю моркви;

45% врожаю огірків;

32% врожаю капусти;

35% врожаю буряків та багатьох інших культур.

"Сади Перемоги" – не нова ідея. Такі овочеві, фруктові та трав’яні сади, були висаджені в приватних помешканнях і громадських парках у США, Великобританії, Канаді, Австралії та Німеччині під час Першої та Другої світових воєн. Вони допомогли вистояти країнам у найскрутніші часи.

Більше інформації про ініціативу можна дізнатися на сайті та у соцмережах.

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