В Україні запускають ініціативу, яка допоможе запобігти продовольчій кризі під час війни

Війна на території Україні унеможливлює використання всіх сільськогосподарських земель, що згодом може призвести до продовольчої кризи.
У Міністерстві аграрної політики та Міністерстві розвитку громад закликають українців якомога ефективніше використовувати земельні ділянки.
Щоб активізувати цей процес, відомства хочуть реалізувати всеукраїнську ініціативу "Сади Перемоги". Її мета – ефективно використати кожен клаптик землі, на якому можна виростити врожай, що допоможе знизити ризик гострої продовольчої кризи.
"Мільйони українців мають дачі та городи, ба більше – балкони й прибудинкові ділянки, які сьогодні можуть стати зброєю проти окупанта. Тож кожен з нас має посадити свій Сад Перемоги!" – закликають на сайті Ініціативи.
|Фото "Сади Перемоги"
У рамках проєкту українцям надаватимуть консультації:
- про організацію "Садів Перемоги",
- про ефективне городництво,
- про зберігання та переробку вирощеної продукції,
- про вирощування овочів та зелені в домашніх умовах.
За оцінками експертів, через військові дії у 2022 році Україна може недоотримати:
- близько 42% щорічного врожаю зернових і зернобобових;
- 53% врожаю гречки;
- 68% врожаю помідорів;
- 36% врожаю картоплі;
- 46% врожаю цибулі;
- 38% врожаю моркви;
- 45% врожаю огірків;
- 32% врожаю капусти;
- 35% врожаю буряків та багатьох інших культур.
"Сади Перемоги" – не нова ідея. Такі овочеві, фруктові та трав’яні сади, були висаджені в приватних помешканнях і громадських парках у США, Великобританії, Канаді, Австралії та Німеччині під час Першої та Другої світових воєн. Вони допомогли вистояти країнам у найскрутніші часи.
Більше інформації про ініціативу можна дізнатися на сайті та у соцмережах.
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