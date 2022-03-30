В Україні запускають ініціативу, яка допоможе запобігти продовольчій кризі під час війни

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
28644
30 березня 2022

Війна на території Україні унеможливлює використання всіх сільськогосподарських земель, що згодом може призвести до продовольчої кризи. 

У Міністерстві аграрної політики та Міністерстві розвитку громад закликають українців якомога ефективніше використовувати земельні ділянки. 

Щоб активізувати цей процес, відомства хочуть реалізувати всеукраїнську ініціативу  "Сади Перемоги". Її мета – ефективно використати кожен клаптик землі, на якому можна виростити врожай, що допоможе знизити ризик гострої продовольчої кризи.

Реклама:

"Мільйони українців мають дачі та городи, ба більше – балкони й прибудинкові ділянки, які сьогодні можуть стати зброєю проти окупанта. Тож кожен з нас має посадити свій Сад Перемоги!" – закликають на сайті Ініціативи.

 Фото "Сади Перемоги"

У рамках проєкту українцям надаватимуть консультації:

  • про організацію "Садів Перемоги", 
  • про ефективне городництво,
  • про зберігання та переробку вирощеної продукції,
  • про вирощування овочів та зелені в домашніх умовах.

За оцінками експертів, через військові дії у 2022 році Україна може недоотримати:

  • близько 42% щорічного врожаю зернових і зернобобових; 
  • 53% врожаю гречки; 
  • 68% врожаю помідорів; 
  • 36% врожаю картоплі; 
  • 46% врожаю цибулі; 
  • 38% врожаю моркви; 
  • 45% врожаю огірків; 
  • 32% врожаю капусти; 
  • 35% врожаю буряків та багатьох інших культур.

 "Сади Перемоги" – не нова ідея. Такі овочеві, фруктові та трав’яні сади, були висаджені в приватних помешканнях і громадських парках у США, Великобританії, Канаді, Австралії та Німеччині під час Першої та Другої світових воєн. Вони допомогли вистояти країнам у найскрутніші часи.

Більше інформації про ініціативу можна дізнатися на сайті та у соцмережах

Вас також може зацікавити:

Реклама:

Як отримати безкоштовну психіатричну допомогу в умовах війни? Відповідає НСЗУ

Підпалив і здався: на Закарпатті палій трави сам викликав поліцію та ДСНС

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 921
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2389
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3138
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат