Що робити, якщо місто "відрізали" від водопостачання? Поради МОЗ

Деякі населені пункти у Київській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській і східних областях через війну, що РФ розв'язала проти України, знаходяться сьогодні на межі гуманітарної катастрофи.

Людям там не вистачає продуктів, ліків та навіть води.

Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що робити у разі відсутності водопостачання.

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Якщо ваше місто або село "відрізане" від джерел централізованого водопостачання, ви можете використовувати питну воду з бюветів, колодязів, шахтних криниць, пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) при їх наявності.

Paulfleet/Depositphotos

Також можна брати фасовану бутильовану воду та воду в ємностях для індивідуального користування.

Як зберігати і використовувати воду

✅Важливо зберігати питну воду у закритих ємностях. Обов'язково робіть позначки на кшталт "вода знезаражена для пиття", "вода для технічних потреб", "вода для господарських потреб".

✅За можливості, зробіть запас питної води хоча б на два-три дні.

✅Пам'ятайте, що воду, набрану з відкритих водойм, можна використовувати лише для технічних цілей, але не для пиття.

✅Обов'язково треба кип'ятити воду не менше 10 хвилин з моменту її закипання. Це – найефективніший метод її знезараження.

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✅Пам'ятайте: навіть при зберіганні води у чистій і добре закритій ємності термін придатності не перевищує однієї доби.

Телефони рятувальних та аварійних служб

112 – Єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби)

– Єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби) 101 – Пожежна служба

– Пожежна служба 102 – Поліція

– Поліція 103 – Швидка медична допомога

– Швидка медична допомога 104 – Аварійна служба газової мережі

– Аварійна служба газової мережі 0 800 501 482 – телефон довіри СБУ

Нагадаємо, ми повідомляли, як убезпечити свій дім в умовах війни.

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