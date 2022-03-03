Як отримати медичну допомогу під час перебоїв з мобільним зв’язком? Поради МОЗ

Росіяни навмисне обстрілюють цивільну та критичну інфраструктуру України, намагаючись позбавити людей медичної допомоги, зв’язку, їжі.

У таких умовах держава та мобільні оператори роблять все, щоб ворогу не вдалося обрізати зв’язок і створити гуманітарну катастрофу.

Однак незважаючи на те, що масового відключення зв’язку не буде, українці мають знати, як діяти у випадку тимчасових перебоїв.

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У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що робити, якщо вам потрібна допомога лікаря, а мобільного зв’язку немає.

Як підготуватися до проблем зі зв’язком?

Фото: AntonMatyukha /Depositphotos

Маршрут

✅ Вивчіть адресу та маршрут до найближчого закладу охорони здоров’я.

✅ Пам’ятайте, що виходити з будинку чи укриття можна лише за умови, що це не загрожує вашій безпеці.

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Ліки

✅ Підготуйте аптечку з усіма необхідними ліками і запасом препаратів, які приймаєте постійно.

❌ Не виходьте без аптечки на великі відстані.

✅ Носіть із собою кровоспинний джут чи турнікет.

Перша допомога

✅ Дізнайтеся, як надати першу допомогу, щоб не дати людині померти до приїзду медиків.

Інструкція

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Надавайте допомогу лише за умови, що це безпечно для вас.

Власна безпека – пріоритет. Для цього огляньте місце події та переконайтесь, що вам нічого не загрожує.

Якщо маєте можливість, перемістіть постраждалого у більш безпечне місце.

Оцініть його стан. Перевірте, чи він у свідомості, чи дихає.

Можна звернутись до людини із запитанням, щоб визначити чи вона у свідомості.

Не натискайте на частини тіла пораненого для того, щоб визначити його стан.

Нормальне дихання – це не менше 2-3 видихів за період часу, коли ви можете вголос порахувати від 501 до 510 (10 сек).

Видихом рахується підйом та опускання живота.

Якщо постраждалий у свідомості, то нагальної необхідності перевіряти пульс та дихання відразу немає.

Телефонуйте 103 для виклику швидкої або зверніться до інших екстрених служб (поліція, ДСНС).

Зупиніть критичні (артеріальні чи венозні) кровотечі. Для цього використайте кровоспинний джгут, турнікет чи тугу пов’язку.

Накладайте кровоспинний джгут (чи бажано турнікет) максимально вище за місцем кровотечі на кінцівки постраждалого.

Правильно накладений кровоспинний джуг/турнікет передбачає, що кровотеча зупинена.

Також потрібно зафіксувати час накладення джгута.

За відсутності засобів для зупинки кровотечі, тисніть на рану.

Важливо: НЕ переставайте тиснути на рану до приїзду медиків чи накладення кровоспинного джгута/турнікета.

Залежно від виду кровотечі – зупинка тиску на рану може стати смертельною для людини.

Забезпечте прохідність дихальних шляхів.

Якщо у людини в роті є сторонні предмети, блювотні маси, приберіть їх для відновлення прохідності дихальних шляхів.

Як робити серцево-легеневу реанімацію?

Якщо навіть після зупинки кровотечі та відновлення прохідності дихальних шляхів у пораненого не з’явились життєві ознаки, варто розпочинати серцево-легеневу реанімацію (СЛР).

1️⃣ Для цього покладіть постраждалого на спину, закиньте голову назад.

2️⃣ Натискайте посеред грудної клітини двома руками: основу однієї долоні накрийте другою долонею.

3️⃣ Глибина натискання має становити близько 5-6 см.

Частота натискань має складати близько 100-120 на хвилину.

4️⃣ Тримайте пораненого у стабільно боковому положенні до приїзду медиків.

5️⃣ Не залишайте постраждалого самого.

Навіть якщо ви зупинили кровотечу, поранений у свідомості може захотіти зняти джгут чи турнікет через біль.

Також прочитайте інструкції МОЗ на випадок артобстрілів, залпового вогню, під час тривожної сирени тощо.

Ці правила можуть врятувати ваше життя.

"Стежте за повідомленнями та рекомендаціями щодо надання медичної допомоги цивільному населенню від військово-цивільної адміністрації у своєму регіоні на офіційних каналах.

Зберігайте спокій, не піддавайтесь паніці, перевіряйте інформацію та будьте готовим до будь-якої ситуації!", – наголошують у МОЗ.

Нагадаємо, у МОЗ також пояснювали:

як надати першу допомогу людині, яка отримала термічний опік;

що робити при загрозі обвалу чи коли будівля вже обвалилася;

і як уникнути вибуху в загазованому приміщенні.

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