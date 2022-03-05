Куди звертатися біженцям, які виїжджають в інші регіони України – список телефонів

Державна служба надзвичайних ситуацій України опублікувала номери "гарячих ліній" та телефони центрів допомоги біженцям, які виїжджають із зон бойових дій та намагаються знайти прихисток в інших регіонах країни.

Десять областей України, де йдуть бої з російськими окупантами, та місто Київ біженців не приймають, повідомляють у відомстві.

Наразі неможлива евакуація до Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

В Донецькій області центри допомоги біженцям працюють залежно від військової ситуації.

Фото mukachevo.net

В інших регіонах біженці та евакуйовані можуть звертатися за наступними телефонами:

Вінницька область – 067 773 45 38;

– 067 773 45 38; Волинська область – 0332 77 82 11, 066 657 09 15;

– 0332 77 82 11, 066 657 09 15; Дніпропетровська область – 097 881-78-66, 050 322 34 00;

– 097 881-78-66, 050 322 34 00; Донецька область – 050 347 90 70, 095 406 27 29;

– 050 347 90 70, 095 406 27 29; Закарпатська область – 096 284-33-68, 0312 42-80-29, 0312 42 80 30 9 (м. Ужгород);

– 096 284-33-68, 0312 42-80-29, 0312 42 80 30 9 (м. Ужгород); Івано-Франківська область – 0342 55 18 68, 068 376 77 62;

– 0342 55 18 68, 068 376 77 62; Кіровоградська область – 0522 30 50 39, 0800 50 02 38 (облдержадміністрація);

– 0522 30 50 39, 0800 50 02 38 (облдержадміністрація); Львівська область – 032 254 60 15, 032 297 59 11 (м. Львів), 032 259 60 31 (облдержадміністрація);

– 032 254 60 15, 032 297 59 11 (м. Львів), 032 259 60 31 (облдержадміністрація); Одеська область – 094 945 45 02, 067 992 66 21, 048 793 46 03, 093 392 96 15, 098 615 57 01;

– 094 945 45 02, 067 992 66 21, 048 793 46 03, 093 392 96 15, 098 615 57 01; Полтавська область – 0800 50 22 30 (облдержадміністрація), 066 846 47 59, 050 692 74 31;

– 0800 50 22 30 (облдержадміністрація), 066 846 47 59, 050 692 74 31; Рівненька область – 0800 50 00 78 (облдержадміністрація), 0362 40 01 00 (м. Рівне), 098 505 83 25;

– 0800 50 00 78 (облдержадміністрація), 0362 40 01 00 (м. Рівне), 098 505 83 25; Тернопільська область – 096 337 38 70, 067 720 65 56;

– 096 337 38 70, 067 720 65 56; Хмельницька область – 067 380 17 21, 067 380 15 57, 067 380 28 08, 0382 76 45 79, 0382 76 47 00 (облдержадміністрація);

– 067 380 17 21, 067 380 15 57, 067 380 28 08, 0382 76 45 79, 0382 76 47 00 (облдержадміністрація); Черкаська область – 068 621 80 29, 050 420 13 56, 0800 50 88 76 (облдержадміністрація);

– 068 621 80 29, 050 420 13 56, 0800 50 88 76 (облдержадміністрація); Чернівецька область – 095 153 62 98, 098 508 84 84.

Раніше "Українська правда. Життя" публікувала список контактів, де можуть прихистити переселенців та надати іншу допомогу.

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