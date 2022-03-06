Відео-антистрес: українські полярники показали, як пінгвіни будують гнізда

Українська антарктична станція "Академік Вернадський" продовжує показувати пінгвінів навіть під час війни – на прохання читачів.

Полярники показали, як пінгвіни будують гнізда навесні, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Дивіться, який цікавий момент зафільмував учасник сезонної експедиції Сергій Шутяєв.

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На відео дорослий Субантарктичний пінгвін вчить свого малюка споруджувати гніздо", – кажуть дослідники.

Якщо є камінчики, то батьки-пінгвіни будують гнізда постійно – з початку шлюбного сезону антарктичною весною і поки не стане крига.

А дитинчата дивляться на це і навчаються, відтворюючи поведінку дорослих, пояснює біолог Артем Джулай.

Схоже, що на відео молодий птах грається з камінчиками та хвостовими пір'їнами, а дорослий показує, як треба будувати гніздо.

"Віримо, що зовсім скоро ці пінгві будуть прикладом для нас, адже після перемоги над ворогом усім нам доведеться докласти чимало зусиль для відбудови нашої країни.

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Але ми обов'язково впораємося, бо разом ми сила!", – наголошують полярники.

Нагадаємо, раніше українські полярники звернулися до російських вчених з вимогою зупинити війну проти України.

Відео: Сергій Шутяєв/Національний антарктичний науковий центр

Фото обкладинки: Оксана Савенко/Національний антарктичний науковий центр

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