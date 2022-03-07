Пошук зниклих: в Україні створили Telegram-канал, що допоможе знайти рідних

12-й день триває війна Росії проти України. Деякі люди втратили зв’язок з рідними, адже ті опинились без зв’язку чи в зоні бойових дій.

Тому в Україні створили Telegram-канал "Пошук зниклих", що оперативно надає інформацію про дітей, які загубилися або навпаки – знайшлися.

Також за допомогою каналу можна знайти дорослих, зв’язок із якими було втрачено.

Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

"Цей канал створений для пошуку зниклих під час вторгнення росії війною в Україну в лютому 2022 року", – йдеться в описі.

Фото: 72soul/Depositphotos

"Пошук зниклих" розшукує лише цивільних осіб. Інформацію публікують у вигляді короткої довідки з хештегом міста, де пропала людина.

Для пошуку рідних необхідно вказати:

ім’я та прізвище зниклої людини;

її рік народження;

обставини, за яких вона зникла;

коли востаннє був зв’язок із нею;

її контактний номер;

власні контакти для зворотного зв’язку.

Повідомлення у Telegram-каналі потрібно надіслати одному з цих контактів:

@oxanakrasilova @emmashymanovych @Annavolod @Jane_Sve

Щоб долучитись до каналу, потрібно перейти за посиланням.

"Пошук зниклих" співпрацює з теробороною, яка також приймає запити про загублених або тих, із ким втрачено зв'язок.

Для посилення пошуку варто додатково заповнити анкету від ТРО.

Водночас українців просять максимально перевіряти інформацію, адже можуть з'являтися фейки, щоб посіяти ще більше паніки серед населення.

Нагадаємо, раніше мешканці Харкова створили "Надія-бот" у Telegram для пошуку людей, які зникли на території міста.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.