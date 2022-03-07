Пошук зниклих: в Україні створили Telegram-канал, що допоможе знайти рідних

12-й день триває війна Росії проти України. Деякі люди втратили зв’язок з рідними, адже ті опинились без зв’язку чи в зоні бойових дій.

Тому в Україні створили Telegram-канал "Пошук зниклих", що оперативно надає інформацію про дітей, які загубилися або навпаки – знайшлися.

Також за допомогою каналу можна знайти дорослих, зв’язок із якими було втрачено.

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Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

"Цей канал створений для пошуку зниклих під час вторгнення росії війною в Україну в лютому 2022 року", – йдеться в описі.

Фото: 72soul/Depositphotos

Сервіс для пошуку зниклих розшукує лише цивільних осіб. Інформацію публікують у вигляді короткої довідки з хештегом міста, де пропала людина.

Для пошуку рідних необхідно вказати:

ім’я та прізвище зниклої людини;

її рік народження;

обставини, за яких вона зникла;

коли востаннє був зв’язок із нею;

її контактний номер;

власні контакти для зворотного зв’язку.

Повідомлення у Telegram-каналі потрібно надіслати боту: @UKRescueBot.

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Щоб долучитись до каналу, потрібно перейти за посиланням.

Водночас українців просять максимально перевіряти інформацію, адже можуть з'являтися фейки, щоб посіяти ще більше паніки серед населення.

Нагадаємо, раніше мешканці Харкова створили "Надія-бот" у Telegram для пошуку людей, які зникли на території міста.

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