Одеська область відновлює освітній процес

Одещина стала третім регіоном, де відновлюють навчання з 14 березня. Освітній процес запускають також Львівська та Івано-Франківська області.

Рішення про початок навчання Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації опублікував у Facebook.

Поки що школярі навчатимуться дистанційно.

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"Кожен заклад освіти має забезпечити можливість долучення до освітнього процесу дітям, які тимчасово переїхали на Одещину, у зв'язку з воєнними діями на території України", – наголосили у департаменті освіти і науки.

Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

Тим, хто не може піти у школи за місцем тимчасового проживання, пропонують скористатися каналом дистанційної освіти Рішельєвського ліцею та сайтом Одеської академії неперервної освіти. У розділі "Школа в цифровому світі" можна знайти навчальні матеріали, які постійно оновлюватимуться.

Також у Департаменті освіти і науки Одеської облдержадміністрації рекомендують з 14 березня розпочати дистанційне навчання в училищах та коледжах.

Волинський, Рівненський та Закарпатський департаменти освіти наразі не публікувати жодних рішень стосовно початку навчання.

У Тернопільській області розглядають відновлення навчання у дистанційному форматі, але про дату виходу на навчання поки що не повідомляли.

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