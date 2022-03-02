Українських школярів запрошують на пізнавальні онлайн-зустрічі із вчителями

В Україні громадська організація "Смарт освіта" запустила пізнавальні онлайн-зустрічі з вчителями.

Заняття безкоштовні, щоб записатися на них, потрібно заповнити анкету, повідомляє Нова українська школа.

Зустрічі будуть проводитися у Zoom, дітям треба бути перейти за посиланням, щоб підключитися до уроків.

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Ви отримаєте посилання на конференцію у Zoom, як тільки будуть сформовані когорти учнів за віком та узгоджені теми онлайн-занять.

Фото НУШ

"Ми знаємо, що поки учні не почувають себе в безпеці, вони не вчаться. В країні війна і зараз навряд чи хтось почуває себе в безпеці.

Українські вчителі готові допомогти дітям своєю суперсилою: вмінням зацікавити та розповісти щось нове, перемістити фокус уваги дітей на неймовірні факти з історії, біології, розповіді з книжок тощо", – кажуть в ГО "Смарт освіта".

В організації говорять, що зустрічі з дітьми не будуть формальними уроками.

"Радше цікавими історіями та фактами, щоби діти залишались у контакті з іншими дітьми та дорослими, переключалися від тривожних новин та страшної реальності", – зазначають в ГО.

Команда "Смарт освіти" також запрошує учителів-практиків проводити онлайн-зустрічі для дітей.

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Анкету на участь можна заповнити ось тут.

Нагадаємо, в Україні запустили платформу з безкоштовними онлайн-уроками.

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