Всеукраїнська Рада Церков закликала НАТО закрити небо або надати Україні ППО

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликала НАТО закрити небо над Україною або надати їй засоби протиповітряної оборони.

Також Рада звернулася до країни-агресора РФ з вимогою забезпечити гуманітарні коридори для українців.

Відповідний лист-звернення організація опублікувала на сайті.

"Надзвичайною цінністю є кожне людське життя, тому Всеукраїнська Рада Церков і релігійні організації знов і знов закликає світових лідерів, країни-учасниці ОБСЄ, ЄС та НАТО вжити невідкладних заходів для запровадження безполітної зони над територією України...

Або надати українській армії сучасні засоби протиповітряної оборони та літаки-винищувачі, які зможуть захистити мирних мешканців України від регулярних бомбардувань і ракетних ударів російських загарбників", – написали релігійні діячі.

Фото: bloodua/Depositphotos

Також Рада Церков звернулася до країни-агресора і до міжнародних організацій, церковних інституцій та релігійних діячів з РФ.

Їх закликають вжити термінові заходи для деблокування Маріуполя, Бердянська, Херсона, інших міст України, які знищує ворог, і дати людям можливість виїхати до безпечних місць за власним вибором українців.

"Мільйони цивільних людей різних національностей і віросповідань, які мирно проживали в Україні, стикнулися з гуманітарною катастрофою, спричиненою військовим вторгненням Росії.

Ситуація особливо ускладняється обстрілами продуктових складів і конвоїв із гуманітарною допомогою, а також блокадою низки українських міст, до чого вдаються російські загарбники", – йдеться у зверненні.

Фото: ВРЦіРО

Рада Церков наголошує, що жертвами російської блокади в Маріуполі стали майже 5000 мирних мешканців.

Їх вбили окупанти, обстрілюючи місто, зокрема під час спроб людей евакуюватися через узгоджені гумкоридори.

Під постійними обстрілами та бомбардуваннями досі перебувають Київська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Херсонська, Миколаївська, Донецька, Луганська та інші області.

"Навіть у часи найбільших потрясінь, війн та суперечок не можна забувати про людяність та милосердя. Кожен із нас повинен зробити все можливе для збереження людського життя та якнайшвидшого припинення цієї україноненависницької агресивної війни, розпочатої Росією", – наголошують у Раді Церков.

Нагадаємо, раніше служителі церков уже закликали НАТО закрити небо над Україною, а також пропонували свою допомогу в евакуації людей та обміні полоненими.

Також Папа Римський Франциск закликав Росію зупинити війну проти України та забезпечити українцям гуманітарні коридори.

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