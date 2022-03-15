Закрити небо: Церкви України закликали НАТО запровадити безполітну зону над країною

Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій звернулась до НАТО, ЄС, а також ОБСЄ із закликом запровадити над Україною безполітну зону.

Звернення опубліковано на сайті Ради Церков.

У листі наголошують, що безполітна зона допоможе врятувати життя мільйонів українців як від ракетних обстрілів, так і бомбардувань російських окупантів.

"Російські війська пошкодили або знищили понад 200 шкіл, 30 лікарень та 1500 житлових будинків, зокрема багатоквартирних, і ці цифри продовжують збільшуватися", – йдеться в повідомленні.

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Церкви закликали надати Україні новітню зброю, як-от системи протиповітряної оборони та літаки-винищувачі для захисту від російських атак на мирне населення країни.

Релігійні діячі звернулись і до влади РФ, міжнародних організацій та церков Росії з вимогою організувати гуманітарні коридори для жителів міст України, які опинились у блокаді та постраждали від бойових дій, зокрема на Київщині, в Маріуполі та Волновасі.

Служителі церков висловили готовність допомогти з евакуацією мирного населення із блокованих міст України. У зверненні також запропонували розпочати обміни полонених між Росією і Україною.

"Навіть у часи найбільших потрясінь, війн та суперечок не можна забувати про людяність та милосердя. Кожен із нас повинен зробити все можливе для збереження людського життя та встановлення миру шляхом переговорів", – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, в Україні під обстрілами щодня гине не менше 5 дітей, станом на 15 березня внаслідок обстрілів цивільного населення військами РФ загинули 97 дітей.

Також переважна більшість Українців не готові поступитись Росії у питанні Криму та Донбасу. Підтримка деокупації українських територій значно зросла з початку агресії РФ проти України.

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