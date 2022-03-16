В Україні створили портал "Доказ", щоб фіксувати злочини окупантів. Як долучитися?

В Україні запустили портал "Доказ", куди потрібно надсилати інформацію про злочини російських окупантів, щоб віддати їх під трибунал.

Усі ці матеріали використають у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"24 лютого Росія жорстоко вторглася в Україну, порушуючи всі світові норми. За 20 днів війни ми зазнали численних втрат – як людських життів, так і інфраструктури.

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За все це ворог мусить бути покараним та відповідальним", – кажуть у відомстві.

Як долучитися?

Приклади того, про що потрібно повідомляти. Джерело: dokaz.gov.ua

✅ Надсилайте інформацію про дії окупантів за цим посиланням, якщо ви стали свідком:

бойових дій ворога чи розміщення техніки у житловому кварталі;

ворога чи у житловому кварталі; пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури (будинки, школи, лікарні тощо);

(будинки, школи, лікарні тощо); насильства (катування, зґвалтування, позбавлення волі тощо);

(катування, зґвалтування, позбавлення волі тощо); диверсій (використання цивільної інфраструктури з воєнною метою для прикриття);

(використання цивільної інфраструктури з воєнною метою для прикриття); смерті чи поранень цивільних внаслідок збройної агресії окупанта;

внаслідок збройної агресії окупанта; геноциду ;

; злочинів проти майна (крадіжок, мародерства);

(крадіжок, мародерства); порушення права на приватне життя (погрози, обшуки тощо);

(погрози, обшуки тощо); та багатьох інших злочинів росіян.

Приклади того, про що потрібно повідомляти. Джерело: dokaz.gov.ua

✅ Вказуйте якомога більше деталей.

✅ Можете також завантажити фото- і відеодокази.

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Проєкт реалізували у Мінцифрі спільно з Офісом Президента України, Міністерством юстиції, Офісом Генерального прокурора, Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим та Київською школою економіки.

"Чим більше доказів зберемо, тим більше це поглибить покарання агресора, наблизить нашу перемогу та поверне справедливість", – наголошують ініціатори.

Нагадаємо, СБУ також збирає інформацію про воєнні злочини російських окупантів проти України через месенджери, чат-боти, "гарячі лінії" та електронну пошту.

А докази руйнування росіянами культурних та історичних пам'яток потрібно надсилати на цей портал.

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