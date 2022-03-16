В Україні створили портал "Доказ", щоб фіксувати злочини окупантів. Як долучитися?

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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16 березня 2022

В Україні запустили портал "Доказ", куди потрібно надсилати інформацію про злочини російських окупантів, щоб віддати їх під трибунал.

Усі ці матеріали використають у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. 

"24 лютого Росія жорстоко вторглася в Україну, порушуючи всі світові норми. За 20 днів війни ми зазнали численних втрат – як людських життів, так і інфраструктури.

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За все це ворог мусить бути покараним та відповідальним", – кажуть у відомстві.

Як долучитися?

 Приклади того, про що потрібно повідомляти. Джерело: dokaz.gov.ua

✅ Надсилайте інформацію про дії окупантів за цим посиланням, якщо ви стали свідком:

  • бойових дій ворога чи розміщення техніки у житловому кварталі;
  • пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури (будинки, школи, лікарні тощо);
  • насильства (катування, зґвалтування, позбавлення волі тощо);
  • диверсій (використання цивільної інфраструктури з воєнною метою для прикриття);
  • смерті чи поранень цивільних внаслідок збройної агресії окупанта;
  • геноциду;
  • злочинів проти майна (крадіжок, мародерства);
  • порушення права на приватне життя (погрози, обшуки тощо);
  • та багатьох інших злочинів росіян.

 Приклади того, про що потрібно повідомляти. Джерело: dokaz.gov.ua

✅ Вказуйте якомога більше деталей.

✅ Можете також завантажити фото- і відеодокази.

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Проєкт реалізували у Мінцифрі спільно з Офісом Президента України, Міністерством юстиції, Офісом Генерального прокурора, Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим та Київською школою економіки.

"Чим більше доказів зберемо, тим більше це поглибить покарання агресора, наблизить нашу перемогу та поверне справедливість", – наголошують ініціатори.

Нагадаємо, СБУ також збирає інформацію про воєнні злочини російських окупантів проти України через месенджери, чат-боти, "гарячі лінії" та електронну пошту

А докази руйнування росіянами культурних та історичних пам'яток потрібно надсилати на цей портал.

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