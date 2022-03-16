В Україні створили портал "Доказ", щоб фіксувати злочини окупантів. Як долучитися?

В Україні запустили портал "Доказ", куди потрібно надсилати інформацію про злочини російських окупантів, щоб віддати їх під трибунал.
Усі ці матеріали використають у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
"24 лютого Росія жорстоко вторглася в Україну, порушуючи всі світові норми. За 20 днів війни ми зазнали численних втрат – як людських життів, так і інфраструктури.
За все це ворог мусить бути покараним та відповідальним", – кажуть у відомстві.
Як долучитися?
|Приклади того, про що потрібно повідомляти. Джерело: dokaz.gov.ua
✅ Надсилайте інформацію про дії окупантів за цим посиланням, якщо ви стали свідком:
- бойових дій ворога чи розміщення техніки у житловому кварталі;
- пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури (будинки, школи, лікарні тощо);
- насильства (катування, зґвалтування, позбавлення волі тощо);
- диверсій (використання цивільної інфраструктури з воєнною метою для прикриття);
- смерті чи поранень цивільних внаслідок збройної агресії окупанта;
- геноциду;
- злочинів проти майна (крадіжок, мародерства);
- порушення права на приватне життя (погрози, обшуки тощо);
- та багатьох інших злочинів росіян.
|Приклади того, про що потрібно повідомляти. Джерело: dokaz.gov.ua
✅ Вказуйте якомога більше деталей.
✅ Можете також завантажити фото- і відеодокази.
Проєкт реалізували у Мінцифрі спільно з Офісом Президента України, Міністерством юстиції, Офісом Генерального прокурора, Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим та Київською школою економіки.
"Чим більше доказів зберемо, тим більше це поглибить покарання агресора, наблизить нашу перемогу та поверне справедливість", – наголошують ініціатори.
Нагадаємо, СБУ також збирає інформацію про воєнні злочини російських окупантів проти України через месенджери, чат-боти, "гарячі лінії" та електронну пошту.
А докази руйнування росіянами культурних та історичних пам'яток потрібно надсилати на цей портал.
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