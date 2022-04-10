З початку війни у Києві народилася понад тисяча дітей і побралися майже 1,5 тисячі пар

За 45 днів повномасштабного вторгнення РФ у Києві одружилися 1439 пар.
При цьому, 300 з них – побралися у столиці за останній тиждень.
Про це повідомляє перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.
З початку війни у столиці також народилося 1189 малюків: 629 хлопчиків та 560 дівчаток.
Серед новонароджених – 29 двієнь.
|Фото: AllaSerebrina/Depositphotos
Нагадаємо, станом на 24 березня по всій Україні одружилися 15 443 закохані пари.
За той період також народилися 15 300 маленьких українців.
В умовах війни батьки дають дітям "переможні" імена.
Зокрема, малюків уже почали називати на честь американського протитанкового ракетного комплексу Javelin.
Так в Україні з'явилися маленька Джавеліна з Києва і Ян Джевелін з Вінниччини.
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