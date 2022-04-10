З початку війни у Києві народилася понад тисяча дітей і побралися майже 1,5 тисячі пар

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
2417
10 квітня 2022

За 45 днів повномасштабного вторгнення РФ у Києві одружилися 1439 пар. 

При цьому, 300 з них – побралися у столиці за останній тиждень.

Про це повідомляє перший заступник голови Київської міської держадміністрації  Микола Поворозник.

Реклама:

З початку війни у столиці також народилося 1189 малюків: 629 хлопчиків та 560 дівчаток. 

Серед новонароджених – 29 двієнь. 

  Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

Нагадаємо, станом на 24 березня по всій Україні одружилися 15 443 закохані пари.

За той період також народилися 15 300 маленьких українців.

В умовах війни батьки дають дітям "переможні" імена.

Реклама:

Зокрема, малюків уже почали називати на честь американського протитанкового ракетного комплексу Javelin.

Так в Україні з'явилися маленька Джавеліна з Києва і Ян Джевелін з Вінниччини.

Вас також може зацікавити:

З початку війни в Україні побралися понад 15 тисяч пар і народилося стільки ж дітей

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 987
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2406
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3145
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат