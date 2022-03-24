З початку війни в Україні побралися понад 15 тисяч пар і народилося стільки ж дітей

Українці, всупереч війні, продовжують створювати нові сім'ї та народжувати дітей.
З початку російського військового вторгнення в Україні одружилося понад 15 тисяч пар закоханих та з'явилися на світ понад 15 тисяч малюків.
Про це повідомило Міністерство юстиції.
"15 443 закохані пари одружилися за місяць, поки в Україні йде війна.
|Фото: Міністерство юстиції України у Facebook
Віримо, що щире кохання – не заглушити вибухами, не спалити у пожежах, не зрівняти із землею важкою артилерією і не зламати війною", – відзначили у відомстві.
Також Мін'юст оприлюднив фотографії з кількох весіль, зокрема військовослужбовців.
|Фото: Міністерство юстиції України у Facebook
На них можна побачити, що українці створюють нові сім'ї без розкішних білих суконь та костюмів. Замість них – військова форма або цивільний одяг.
Весільні церемонії проходять без великої кількості гостей та урочистостей, але зі свідомим бажанням людей єднатися у такі складні часи.
|Фото: Міністерство юстиції України у Facebook
|Фото: Міністерство юстиції України у Facebook
|Фото: Міністерство юстиції України у Facebook
Крім того, з початку війни, 24 лютого, в Україні народилося 15 300 нових маленьких громадян.
"Бажаємо усім малюкам у нашій країні якомога скоріше продовжити життя під мирним українським небом та забути жахи війни", – наголосили у Мін'юсті.
У відомстві додали, що статистичні дані про новонароджених та одруження вказано без урахування відомостей з тимчасово окупованих територій України та територій, де ведуться активні бойові дії.
Раніше Міністерство цифрової трансформації надало поради щодо того, як під час війни в Україні оформити новонародженого.
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