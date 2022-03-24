З початку війни в Україні побралися понад 15 тисяч пар і народилося стільки ж дітей

Діана Кречетова
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24 березня 2022

Українці, всупереч війні, продовжують створювати нові сім'ї та народжувати дітей.

З початку російського військового вторгнення в Україні одружилося понад 15 тисяч пар закоханих та з'явилися на світ понад 15 тисяч малюків.

Про це повідомило Міністерство юстиції.

"15 443 закохані пари одружилися за місяць, поки в Україні йде війна.

Фото: Міністерство юстиції України у Facebook

Віримо, що щире кохання – не заглушити вибухами, не спалити у пожежах, не зрівняти із землею важкою артилерією і не зламати війною", – відзначили у відомстві.

Також Мін'юст оприлюднив фотографії з кількох весіль, зокрема військовослужбовців.

Фото: Міністерство юстиції України у Facebook

На них можна побачити, що українці створюють нові сім'ї без розкішних білих суконь та костюмів. Замість них – військова форма або цивільний одяг. 

Весільні церемонії проходять без великої кількості гостей та урочистостей, але зі свідомим бажанням людей єднатися у такі складні часи. 

 Фото: Міністерство юстиції України у Facebook
Фото: Міністерство юстиції України у Facebook
Фото: Міністерство юстиції України у Facebook

Крім того, з початку війни, 24 лютого, в Україні народилося 15 300 нових маленьких громадян.

"Бажаємо усім малюкам у нашій країні якомога скоріше продовжити життя під мирним українським небом та забути жахи війни", – наголосили у Мін'юсті.

У відомстві додали, що статистичні дані про новонароджених та одруження вказано без урахування відомостей з тимчасово окупованих територій України та територій, де ведуться активні бойові дії.

Раніше Міністерство цифрової трансформації надало поради щодо того, як під час війни в Україні оформити новонародженого.

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