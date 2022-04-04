Джевелін і Джавеліна: як в Україні називають малюків, народжених під час війни

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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4 квітня 2022

В Україні батьки почали називати дітей на честь американського протитанкового ракетного комплексу Javelin, який наші військові використовують для боротьби з ворожою технікою.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

"Для декого при виборі імені для своєї малечі вирішальну роль зіграла війна, у якій українці вже другий місяць виборюють незалежність та суверенітет нашої держави", – підкреслили у Мін'юсті.

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Дві сім'ї – з Вінниччини та Києва – назвали новонароджених хлопчика й дівчинку Яном Джевеліном та Джавеліною відповідно.

Nd3000/Depositphotos

Також у відомстві назвали найоригінальніші та рідковживані імена, які для своїх малюків обрали ще десятки молодих батьків по всій країні:

  • Одед, Велислав, Аскольд, Дорофей, Єреній, Левкіян, Сулейман, Кай, Яремій, Еней, Лємуель, Юсуф, Ахіл, Лучезар, Соломон, Михаїл-Мир;
  • Добряна, Афіна, Акиліна, Дзвенислава, Февронія, Ругая, Айлін, Шашана, Лілу, Мілада, Роксолана, Астрід, Єустасія, Яснодара.

Раніше Міністерство юстиції повідомляло, що рівно за місяць війни в Україні побралися понад 15 тисяч пар і народилося стільки ж дітей.

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