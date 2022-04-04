Джевелін і Джавеліна: як в Україні називають малюків, народжених під час війни

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
16353
4 квітня 2022

В Україні батьки почали називати дітей на честь американського протитанкового ракетного комплексу Javelin, який наші військові використовують для боротьби з ворожою технікою.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

"Для декого при виборі імені для своєї малечі вирішальну роль зіграла війна, у якій українці вже другий місяць виборюють незалежність та суверенітет нашої держави", – підкреслили у Мін'юсті.

Дві сім'ї – з Вінниччини та Києва – назвали новонароджених хлопчика й дівчинку Яном Джевеліном та Джавеліною відповідно.

Nd3000/Depositphotos

Також у відомстві назвали найоригінальніші та рідковживані імена, які для своїх малюків обрали ще десятки молодих батьків по всій країні:

  • Одед, Велислав, Аскольд, Дорофей, Єреній, Левкіян, Сулейман, Кай, Яремій, Еней, Лємуель, Юсуф, Ахіл, Лучезар, Соломон, Михаїл-Мир;
  • Добряна, Афіна, Акиліна, Дзвенислава, Февронія, Ругая, Айлін, Шашана, Лілу, Мілада, Роксолана, Астрід, Єустасія, Яснодара.

Раніше Міністерство юстиції повідомляло, що рівно за місяць війни в Україні побралися понад 15 тисяч пар і народилося стільки ж дітей.

Вас також може зацікавити: 

Кохання під час війни: 3 гвардійські пари одружилися в один день. ФОТО

У Херсоні лікарі-інтерни стали першою парою, яка одружилась у місті за час війни

Кохання і війна: на Тернопільщині поліціянт освідчився своїй дівчині на блокпості

"Я – аполітична": породілля з пологового у Маріуполі прокоментувала обстріли

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


 6584
Суспільство

Сафарі на людей: 5 історій тих, хто вижив в Ірпені та Бучі

Яна Осадча
 10469
КУЛЬТУРА

Ти наче вмираєш і знову народжуєшся: як художниця Анжела Кущик малює війну в Україні

Олена Барсукова
 41400
Суспільство

Ми настільки сильні, наскільки нам дозволяють. Міжнародний Червоний Хрест про роботу в Україні, офіс в Ростові та депортацію українців

Катерина Хорощак

Головне на сайті


Суспільство

Сафарі на людей: 5 історій тих, хто вижив в Ірпені та Бучі

Яна Осадча
"Місто мучеників". Папа Римський засудив звірства окупантів у Бучі
У Ворзелі окупанти підвішували курей на мотузках – зоозахисники
Росія нищить культурні пам'ятки України: з'явилася інтерактивна мапа втрат
Російські окупанти вбили 167 українських дітей, десятки – вивезли до РФ
4-річного Сашка, який загубився при евакуації з Київщини, знайшли мертвим
КУЛЬТУРА

Ти наче вмираєш і знову народжуєшся: як художниця Анжела Кущик малює війну в Україні

Олена Барсукова
Суспільство

Ми настільки сильні, наскільки нам дозволяють. Міжнародний Червоний Хрест про роботу в Україні, офіс в Ростові та депортацію українців

Катерина Хорощак