"Побачити Чорнобаївку і померти": реакція українців на поразки окупантів

Село Чорнобаївка стало своєрідним "бермудським трикутником" для російських окупантів. Ворожу техніку вже шість разів розбивали вщент українські військові.

Аеропорт щоразу ставав могильником для росіян, однак передбачувані наслідки їх не зупиняли. Ворожі "танці на граблях" породили багато мемів та жартів у мережі.

"Побачити Чорнобаївку і померти", "Намолене місце", "День бабака", "Після перемоги Чорнобаївка стане туристичним містом", – так жартують українці.

Публікуємо найдотепніші реакції на вбивчу настирливість окупантів.

Фото: GONI MEMES

Вперше, 27 лютого, поразка на аеродромі Чорнобаївка застала росіян зненацька. Тоді ЗСУ затосували "Байрактари". Усі наступні поразки ворога можна вважати свідомим вибором.

У мережі кепкують з росіян, яких вшосте знешкоджують у Чорнобаївці. Автор невідомий.

7 та 15 березня ЗСУ знову "підсмажили" російську військову техніку – було знищено десятки гвинтокрилів та велику кількість особового складу окупантів.

Українська армія у ніч на 7 березня вдарила по скупченню гелікоптерів ЗС РФ, тоді повідомили про знищення близько 30 вертольотів ворога.

Фото: Drone. Скоро має вийти гідний бойовик на Netflix (спойлер: Україна переможе)

16 березня українські військові знищили ще сім бойових вертольотів російської армії у Чорнобаївці.

Автор невідомий.

Вже 18 березня ЗСУ завдали у Чорнобаївці удар по командному пункту 8 загальновійськової армії Південного військового округу РФ.

Тоді було ліквідовано генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева, командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ.

Фото: Oleksandr Grekhov

Про останній (принаймні станом на 19 березня) випадок повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, який супроводив допис у Facebook тематичною картинкою.

Фото: Олексій Арестович у Facebook

Висновок з динаміки подій, які розгорталися у Чорнобаївці, можна зробити один – російські окупанди не вчаться на своїх помилках.

Автор невідомий

Автор невідомий

Фото: Остап Українець у Facebook

Фото: Drone

Фото: Олексій Голобуцький

Фото: Іван Марунич у Facebook

Фото: Процишин Богдан у Facebook

Фото: Drone

Фото: Антон Тимошенко у Twitter

Автор невідомий

Автор невідомий

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