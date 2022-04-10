Розстріляли людей у церкві: Денісова розповіла про нові злочини військ РФ

Із деокупацією українських територій з’являються відомості про все нові випадки вбивств, катувань та сексуального насильства.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про звірства росіян на Київщині, Чернігівщині та в Херсонській області.
У селах Ягіде та Лукашівка на Чернігівщині знайшли тіла розстріляних росіянами людей у Вознесенській церкві, де загарбники влаштували собі штаб.
В Ірпені 20-річна вагітна дівчина втратила дитину після того, як її зґвалтували російські окупанти.
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У селищі Макарів у Київській області 80-річний дідусь помер після тортур, росіяни на очах в його доньки відрізали старенькому руки.
У Херсонській області російські військових вирішили побити 60-річного чоловіка на очах його доньки прикладами та палицями.
"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини РФ в Україні", – каже Денісова.
Вона зазначила, що терор військових РФ відносно мирних українців є військовим злочином, який прямо порушує норми Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.
Нагадаємо, глобальна ініціатива "Трибунал для Путіна" задокументувала вже 1188 епізодів воєнних злочинів Росії, вчинених в Україні.
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