Закривавлену дитячу іграшку з вокзалу Краматорська передадуть в ООН

Дитячу закривавлену іграшку з вокзалу Краматорська, який обстріляли окупанти 8 квітня, передадуть до ООН як доказ.

Іграшку направлять до представництва ООН, яке займається фіксацією військових злочинів, розповів заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

"Нехай ця іграшка нагадує їм у їхній роботі про всі ті долі українських дітей, які були знищені ракетами і бомбами рашистів", – каже Білошицький.

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Поліцейський опублікував відео, на якому патрульна поліція вилучає іграшку як доказ. Її вже відправили до Києва, а звідти переправлять до ООН.

Фото іграшки 8 квітня зробив фотограф опублікував журналіст Роман Кулик.

"Закривавлена іграшка коника з атакованого російською "Точкою" вокзалу в Краматорську. Десятки загиблих, діти. А виродки написали на ракеті лицемірно-гидотне "за дєтєй". Шизоїди, які волають і просять смерті", – написав журналіст.

Закривавлена іграшка, яка стала сумним символом злочниів РФ. Фото: Роман Кулик

Нагадаємо, 8 квітня російські окупанти вдарили ракетою з касетними снарядами по вокзалу Краматорська, де в цей час сотні мирних людей евакуювались на захід України.

У результаті обстрілу загинули 52 людини, серед яких 5 – діти, ще 109 людей поранено.

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