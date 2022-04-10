Ілюстраторка зображує історії вбивств українців під час війни. ФОТО

Христина Головко журналістка
27975
10 квітня 2022

Окупанти масово вчиняють військові злочини: ґвалтують та вбивають жінок, людей похилого віку, дітей.

Ілюстраторка Ольга вирішила зберегти історії героїчної боротьби та трагічних втрат українського народу в малюнках. Її зображення швидко стали популярними у соцмережах.

Про свою творчість під час війни ілюстраторка розповіла "Українській правді. Життя".

Художниця створювала роботи у розпачі від побачених звірств, які вчинили російські окупанти. 

Спершу малюнки задумались як арт-терапія, а вже за кілька днів після публікації  перших Ольга отримала безліч відгуків від українців і вирішила продовжувати. 

"Чоловіки, що носили біль весь час, зізнаються, що вперше розплакались над ілюстраціями", – каже жінка.

Ольга намалювала історію сім'ї з Ірпеня, яку росіяни безжально розстріляли під час евакуації 6 березня. Батько родини Сергій Перебийніс дізнався про трагедію, упізнавши речі рідних на фотографіях в соціальних мережах.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Olga Wilson (@0lga.art)

Наступна ілюстрація присвячена Анастасії Яланській. Машина волонтерів, у якій була дівчина, потрапила під кулеметний обстріл, коли волонтери повертались із собачого притулку в Бучі. 

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Olga Wilson (@0lga.art)

Одна з найбільш трагічних світлин із Бучі: червоний манікюр жінки, яку вбили російські військові. У честь загиблої донька створила благодійний фонд.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Olga Wilson (@0lga.art)

Серед малюнків є портрет 96-річного Бориса Романченка, в'язня фашистських концтаборів,  який  був вбитий російською ракетою у власній квартирі.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Olga Wilson (@0lga.art)

Ще один портрет належить загиблій 11-річній Мілені з Маріуполя. Російський окупант вистрілив дівчинці просто в обличчя. Вона мріяла стати професійною гімнасткою.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Olga Wilson (@0lga.art)

Художниця також створила ілюстрації Драмтеатру Маріуполя.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Olga Wilson (@0lga.art)

Зобразила розстріляних людей у черзі за хлібом у Чернігові.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Olga Wilson (@0lga.art)

Намалювала сім'ю, яку знищили окупанти біля Макарова.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Olga Wilson (@0lga.art)

У пам'ять про загиблих в Краматорську.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Olga Wilson (@0lga.art)

Вас також може зацікавити:

Сафарі на людей: 5 історій тих, хто вижив в Ірпені та Бучі

Шукали жінок, які в потязі триматимуть дітей на руках. Як краматорський Будинок малюка вже вдруге тікав від війни

Як помре Путін: аніматори запропонували кілька варіантів. ВІДЕО

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


 7229
Суспільство

Катували працівника, застрелили собаку: як Гостомельський притулок для тварин пережив російську окупацію

Яна Осадча
 36004
Суспільство

Як вибрати бронежилет, плитконоску, плити та шолом на війну. Інструкція

Галина Бронік
 24076
Суспільство

Чужий квиток, милиці і "місце" у тамбурі. Мешканка Києва про те, як стала переселенкою в Ужгороді

Тетяна Редько

Головне на сайті


Суспільство

Катували працівника, застрелили собаку: як Гостомельський притулок для тварин пережив російську окупацію

Яна Осадча
Російського спортсмена вигнали зі шведської команди за нацистське вітання під час нагородження
"Зукраїнити": в англійському сленговому словнику з'явилося нове слово
Окупанти примушують дітей виходити на навчання у районах неподалік боїв – Денісова
Омбудсмен – батькам: організації РФ за кордоном маскуються під українські суботні школи
Чи можуть звільнити з роботи через виїзд за кордон без попередження?
Суспільство

Як вибрати бронежилет, плитконоску, плити та шолом на війну. Інструкція

Галина Бронік
Суспільство

Чужий квиток, милиці і "місце" у тамбурі. Мешканка Києва про те, як стала переселенкою в Ужгороді

Тетяна Редько