Ілюстраторка зображує історії вбивств українців під час війни. ФОТО

Окупанти масово вчиняють військові злочини: ґвалтують та вбивають жінок, людей похилого віку, дітей.
Ілюстраторка Ольга вирішила зберегти історії героїчної боротьби та трагічних втрат українського народу в малюнках. Її зображення швидко стали популярними у соцмережах.
Про свою творчість під час війни ілюстраторка розповіла "Українській правді. Життя".
Художниця створювала роботи у розпачі від побачених звірств, які вчинили російські окупанти.
Спершу малюнки задумались як арт-терапія, а вже за кілька днів після публікації перших Ольга отримала безліч відгуків від українців і вирішила продовжувати.
"Чоловіки, що носили біль весь час, зізнаються, що вперше розплакались над ілюстраціями", – каже жінка.
Ольга намалювала історію сім'ї з Ірпеня, яку росіяни безжально розстріляли під час евакуації 6 березня. Батько родини Сергій Перебийніс дізнався про трагедію, упізнавши речі рідних на фотографіях в соціальних мережах.
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Наступна ілюстрація присвячена Анастасії Яланській. Машина волонтерів, у якій була дівчина, потрапила під кулеметний обстріл, коли волонтери повертались із собачого притулку в Бучі.
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Одна з найбільш трагічних світлин із Бучі: червоний манікюр жінки, яку вбили російські військові. У честь загиблої донька створила благодійний фонд.
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Серед малюнків є портрет 96-річного Бориса Романченка, в'язня фашистських концтаборів, який був вбитий російською ракетою у власній квартирі.
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Ще один портрет належить загиблій 11-річній Мілені з Маріуполя. Російський окупант вистрілив дівчинці просто в обличчя. Вона мріяла стати професійною гімнасткою.
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Художниця також створила ілюстрації Драмтеатру Маріуполя.
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Зобразила розстріляних людей у черзі за хлібом у Чернігові.
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Намалювала сім'ю, яку знищили окупанти біля Макарова.
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У пам'ять про загиблих в Краматорську.
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