Яким буде спрощене ЗНО з математики? Завдання й оцінювання

Цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання пройде у спрощеному форматі – вступники складатимуть національний мультипредметний тест з трьох предметів: української мови, історії України й математики.

В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли про зміст, структуру й оцінювання блоку тесту з математики.

Тестування проводитиметься у комп'ютерному форматі.

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Яким буде блок НМТ з математики?

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В УЦОЯО наголосили, що всі завдання будуть відповідати чинній програмі ЗНО з математики. Вона охоплює всі теми з алгебри й геометрії, які вивчаються у шкільному курсі, а саме:

"Числа і вирази";

"Рівняння, нерівності і їх системи";

"Функції";

"Ймовірність випадкової події, вибіркові характеристики (середнє значення), аналіз діаграм та графіків";

"Планіметрія";

"Стереометрія".

Яка структура блоку тесту з математики?

На завдання з математики, як і з української мови та історії України, загалом відводиться 20 завдань, серед яких:

14 тестових завдань з вибором однієї правильної відповіді серед п’яти запропонованих варіантів;

4 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 3 "логічні пари");

2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуровані завдання).

Цього року не буде завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Як будуть оцінювати завдання з математики?

Завдання будуть оцінювати відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в "класичному" ЗНО:

по 1 балу за кожен з 14 тестів НМТ;

по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності;

по 2 бали за кожну правильну коротку відповідь.

За правильно виконані завдання блоку НМТ з математики можна отримати від 0 до 30 балів.

Результати тестування учасник дізнається після виконання усіх блоків НМТ. Пізніше результат кожного блоку переведуть у шкалу 100 – 200 балів. Для отримання результату за шкалою 100–200 достатньо буде набрати хоча б один тестовий бал.

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В УЦОЯО запевнили, що розв'язати блок завдань мультипредметного тесту зможе навіть учень, який вивчав математику на рівні стандарту.

Крім того, кожен учасник спрощеного ЗНО зможе скористатися надрукованими довідковими матеріалами, з якими можна ознайомитися за посиланням.

Також під час розв'язання завдань з математики можна буде скористатися чернеткою.

Як підготуватися до виконання завдань блоку НМТ з математики?

УЦОЯО радить ретельно опрацювати теми шкільної програми з математики, відвідуючи дистанційні або офлайн уроки, які проводять вчителі.

Також можна готуватися до НМТ за допомогою уроків Всеукраїнської школи онлайн.

Для самостійного тренування радять використовувати:

Раніше УЦОЯО розповідав, яким буде національний мультипредметний тест з української мови.

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