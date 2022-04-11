Яким буде спрощене ЗНО з математики? Завдання й оцінювання

Цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання пройде у спрощеному форматі – вступники складатимуть національний мультипредметний тест з трьох предметів: української мови, історії України й математики.
В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли про зміст, структуру й оцінювання блоку тесту з математики.
Тестування проводитиметься у комп'ютерному форматі.
Яким буде блок НМТ з математики?
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В УЦОЯО наголосили, що всі завдання будуть відповідати чинній програмі ЗНО з математики. Вона охоплює всі теми з алгебри й геометрії, які вивчаються у шкільному курсі, а саме:
- "Числа і вирази";
- "Рівняння, нерівності і їх системи";
- "Функції";
- "Ймовірність випадкової події, вибіркові характеристики (середнє значення), аналіз діаграм та графіків";
- "Планіметрія";
- "Стереометрія".
Яка структура блоку тесту з математики?
На завдання з математики, як і з української мови та історії України, загалом відводиться 20 завдань, серед яких:
- 14 тестових завдань з вибором однієї правильної відповіді серед п’яти запропонованих варіантів;
- 4 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 3 "логічні пари");
- 2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуровані завдання).
Цього року не буде завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
Як будуть оцінювати завдання з математики?
Завдання будуть оцінювати відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в "класичному" ЗНО:
- по 1 балу за кожен з 14 тестів НМТ;
- по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності;
- по 2 бали за кожну правильну коротку відповідь.
За правильно виконані завдання блоку НМТ з математики можна отримати від 0 до 30 балів.
Результати тестування учасник дізнається після виконання усіх блоків НМТ. Пізніше результат кожного блоку переведуть у шкалу 100 – 200 балів. Для отримання результату за шкалою 100–200 достатньо буде набрати хоча б один тестовий бал.
В УЦОЯО запевнили, що розв'язати блок завдань мультипредметного тесту зможе навіть учень, який вивчав математику на рівні стандарту.
Крім того, кожен учасник спрощеного ЗНО зможе скористатися надрукованими довідковими матеріалами, з якими можна ознайомитися за посиланням.
Також під час розв'язання завдань з математики можна буде скористатися чернеткою.
Як підготуватися до виконання завдань блоку НМТ з математики?
УЦОЯО радить ретельно опрацювати теми шкільної програми з математики, відвідуючи дистанційні або офлайн уроки, які проводять вчителі.
Також можна готуватися до НМТ за допомогою уроків Всеукраїнської школи онлайн.
Для самостійного тренування радять використовувати:
- тести минулих років, розміщені за посиланням;
- відеороз’яснення до завдань ЗНО минулих років: Пробне ЗНО-2020; Пробне ЗНО-2021(відео №1; відео №2; відео №3; відео №4); Підготовка до ЗНО-2021; Підготовка до ЗНО-2022;
- короткі тематичні тести в онлайн-тестувальнику з математики на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;
- шкільні підручники, посібники для підготовки до ЗНО;
- інші ресурси, які допоможуть повторити математичні теми.
Раніше УЦОЯО розповідав, яким буде національний мультипредметний тест з української мови.
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