Яким буде тест з української мови на ЗНО-2022? Зміст, оцінювання, підготовка

Зовнішнє незалежне оцінювання цьогоріч буде спрощеним – абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест.

Він пройде у комп’ютерному форматі й міститиме 3 предметні блоки: з української мови, математики та історії України.

В Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, яким буде тест з української мови, і як його будуть оцінювати.

А вже наприкінці квітня відомство опублікує демонстраційний варіант мультипредметного тесту.

Яким буде блок тесту з української мови?

Фото: Goodluz/Depositphotos

Зміст завдань тестового блоку з української мови буде відповідати програмі ЗНО з української мови.

"Зверніть увагу, що у відповідній програмі вас має цікавити лише та частина, що стосується української мови.

Ця частина охоплює всі мовні теми, вивчення яких передбачено в шкільному курсі української мови", – кажуть в УЦОЯО.

Зокрема, у національному мультипредметному тесті будуть завдання з таких тем:

"Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія";

"Лексикологія. Фразеологія";

"Будова слова. Словотвір";

"Морфологія";

"Синтаксис";

"Стилістика";

"Розвиток мовлення".

"Питома вага до того чи того розділу мовознавства в змісті блоку НМТ з української мови загалом відповідає тому, що характеризує зміст тестів ЗНО з української мови.

Щоправда, розділам "Стилістика" та "Розвиток мовлення" приділено дещо менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування", – пояснює УЦОЯО.

У блоці з української мови буде 20 завдань, серед яких:

15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з 4 або 5 варіантів;

5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари").

У частині з української мови не буде завдань, які передбачають надання письмової розгорнутої чи короткої відповідей.

Також у тесті не буде завдань з української літератури.

Як будуть оцінювати блок з української мови?

Завдання з української мови будуть оцінювати відповідно до схеми нарахування балів, яку застосовують в ЗНО.

Тобто по 1 тестовому балу будуть нараховувати за:

кожну правильну відповідь (у завданні з вибором однієї відповіді);

кожну правильну логічну пару (у завданні на відповідність).

За виконання завдань з української мови можна отримати від 0 до 35 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних балів) ви знатимете одразу після виконання всіх блоків мультипредметного тесту.

Пізніше результат кожного блоку переведуть у шкалу 100-200 балів.

Нагадаємо, при вступі абітурієнт також матиме один сертифікат про проходження ЗНО, а не чотири.

Як підготуватися до завдань з української мови?

В умовах війни підготовку до ЗНО можна продовжувати у школах дистанційно або офлайн, якщо є така можливість.

Також можна навчатися за допомогою платформи "Всеукраїнська школа онлайн".

У Центрі оцінювання якості освіти також радять використовувати:

Нагадаємо, через війну в Україні спростили ЗНО-2022 і розробили мультидисциплінарний тест.

За попередніми даними, майбутні вступники складатимуть його в липні.

Детальніше про те, яким буде цьогорічне ЗНО і вступ до вишів, можна дізнатися з матеріалу "ЗНО і вступ 2022: що змінилося для випускників в умовах війни".

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