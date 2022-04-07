Яким буде тест з української мови на ЗНО-2022? Зміст, оцінювання, підготовка

Зовнішнє незалежне оцінювання цьогоріч буде спрощеним – абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест.
Він пройде у комп’ютерному форматі й міститиме 3 предметні блоки: з української мови, математики та історії України.
В Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, яким буде тест з української мови, і як його будуть оцінювати.
А вже наприкінці квітня відомство опублікує демонстраційний варіант мультипредметного тесту.
Яким буде блок тесту з української мови?
|Фото: Goodluz/Depositphotos
Зміст завдань тестового блоку з української мови буде відповідати програмі ЗНО з української мови.
"Зверніть увагу, що у відповідній програмі вас має цікавити лише та частина, що стосується української мови.
Ця частина охоплює всі мовні теми, вивчення яких передбачено в шкільному курсі української мови", – кажуть в УЦОЯО.
Зокрема, у національному мультипредметному тесті будуть завдання з таких тем:
- "Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія";
- "Лексикологія. Фразеологія";
- "Будова слова. Словотвір";
- "Морфологія";
- "Синтаксис";
- "Стилістика";
- "Розвиток мовлення".
"Питома вага до того чи того розділу мовознавства в змісті блоку НМТ з української мови загалом відповідає тому, що характеризує зміст тестів ЗНО з української мови.
Щоправда, розділам "Стилістика" та "Розвиток мовлення" приділено дещо менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування", – пояснює УЦОЯО.
У блоці з української мови буде 20 завдань, серед яких:
- 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з 4 або 5 варіантів;
- 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари").
У частині з української мови не буде завдань, які передбачають надання письмової розгорнутої чи короткої відповідей.
Також у тесті не буде завдань з української літератури.
Як будуть оцінювати блок з української мови?
Завдання з української мови будуть оцінювати відповідно до схеми нарахування балів, яку застосовують в ЗНО.
Тобто по 1 тестовому балу будуть нараховувати за:
- кожну правильну відповідь (у завданні з вибором однієї відповіді);
- кожну правильну логічну пару (у завданні на відповідність).
За виконання завдань з української мови можна отримати від 0 до 35 балів.
Свій результат (тобто кількість набраних балів) ви знатимете одразу після виконання всіх блоків мультипредметного тесту.
Пізніше результат кожного блоку переведуть у шкалу 100-200 балів.
Нагадаємо, при вступі абітурієнт також матиме один сертифікат про проходження ЗНО, а не чотири.
Як підготуватися до завдань з української мови?
В умовах війни підготовку до ЗНО можна продовжувати у школах дистанційно або офлайн, якщо є така можливість.
Також можна навчатися за допомогою платформи "Всеукраїнська школа онлайн".
У Центрі оцінювання якості освіти також радять використовувати:
- тести минулих років з розділу "Підготовка. Тести минулих років" – там потрібно обрати закладки "Українська мова і література" та "Українська мова";
- відеороз’яснення до завдань ЗНО минулих років: Пробне ЗНО-2020; Пробне ЗНО-2021(відео №2, відео №3); Підготовка до ЗНО-2021;
- короткі тематичні тести в онлайн-тестувальнику з української мови на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти тощо.
Нагадаємо, через війну в Україні спростили ЗНО-2022 і розробили мультидисциплінарний тест.
За попередніми даними, майбутні вступники складатимуть його в липні.
Детальніше про те, яким буде цьогорічне ЗНО і вступ до вишів, можна дізнатися з матеріалу "ЗНО і вступ 2022: що змінилося для випускників в умовах війни".
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