В Україні до навчання повернулися 3,5 млн учнів – Шкарлет

До навчання повернулися близько 3,5 млн учнів українських шкіл.
Станом на 7 квітня 2022 року дистанційну форму навчання запровадили майже у 12 тис. шкіл України, повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.
Міністр нагадав, що тимчасово внутрішньо переміщені діти мають можливість долучитися до навчання в школі за новим місцем проживання.
"Станом на 7 квітня кількість тимчасово внутрішньо переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, сягає майже 71 тис. осіб", – каже Шкарлет.
|Фото: belchonock/Depositphotos
Лідером серед областей залишається Львівська: наразі майже 16 тис. учнів-переселенців долучилися до навчання в школах області.
В школах 14 областей України продовжуються дистанційний навчальний процес.
В одній області організували дистанційне, змішане та очне навчання.
У чотирьох областях в частині шкіл запровадили онлайн-уроки, а в інших продовжили канікули.
Три області частково перейшли на дистанційку, а в деяких школах заняття призупинили.
У двох областях, де безпекова ситуація залишається напруженою, або призупинили освітній процес, або продовжили канікули.
Інформація про одну область відсутня через бойові дії в регіоні.
У п’яти областях частина садочків використовує елементи дистанційного навчання, а частина працює у звичному форматі.
У дев’яти областях частина садочків перевели на дистанційну роботу з вихованцями та батьках, в деяких створили чергові групи, а якісь продовжують працювати офлайн.
У решті областей наразі освітній процес не відбувається.
Вас також може зацікавити:
Школярам до кінця року повернуть кошти за скасоване пробне ЗНО – Шкарлет
Яким буде спрощене ЗНО з математики? Завдання й оцінювання
Яким має бути навчання під звуки сирен? Відповідають МОН, експерти і батьки
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.