В Україні до навчання повернулися 3,5 млн учнів – Шкарлет

До навчання повернулися близько 3,5 млн учнів українських шкіл.

Станом на 7 квітня 2022 року дистанційну форму навчання запровадили майже у 12 тис. шкіл України, повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Міністр нагадав, що тимчасово внутрішньо переміщені діти мають можливість долучитися до навчання в школі за новим місцем проживання.

"Станом на 7 квітня кількість тимчасово внутрішньо переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, сягає майже 71 тис. осіб", – каже Шкарлет.

Фото: belchonock/Depositphotos

Лідером серед областей залишається Львівська: наразі майже 16 тис. учнів-переселенців долучилися до навчання в школах області.

В школах 14 областей України продовжуються дистанційний навчальний процес.

В одній області організували дистанційне, змішане та очне навчання.

У чотирьох областях в частині шкіл запровадили онлайн-уроки, а в інших продовжили канікули.

Три області частково перейшли на дистанційку, а в деяких школах заняття призупинили.

У двох областях, де безпекова ситуація залишається напруженою, або призупинили освітній процес, або продовжили канікули.

Інформація про одну область відсутня через бойові дії в регіоні.

У п’яти областях частина садочків використовує елементи дистанційного навчання, а частина працює у звичному форматі.

У дев’яти областях частина садочків перевели на дистанційну роботу з вихованцями та батьках, в деяких створили чергові групи, а якісь продовжують працювати офлайн.

У решті областей наразі освітній процес не відбувається.

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