Школярам до кінця року повернуть кошти за скасоване пробне ЗНО – Шкарлет

Усім школярам, зареєстрованим на пробний етап зовнішнього незалежного оцінювання, який скасували, повернуть сплачені кошти.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Гроші учасникам скасованого пробного тестування повернуть до кінця року, однак конкретних термінів глава МОН не озвучив.

"Повідомляю, що всі, хто зареєструвався, до кінця року зможуть повернути кошти, що не були використані для підготовки до пробного ЗНО", – запевнив Шкарлет.

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За його словами, після того, як президент України підписав указ про спрощення ЗНО, потреби у пробному тестуванні немає.

Також він анонсував розробку схеми повернення коштів, сплачених за пробне ЗНО.

Розробкою механізму повернення коштів наразі займається Український центр оцінювання якості освіти. Глава МОН додав, що незабаром відомство оприлюднить всі деталі.

"На жаль, внаслідок жорстокої військової агресії РФ проти України мусимо вносити корективи в заплановані освітні заходи. Дякую всім за розуміння", – зауважив міністр освіти.

Детальніше про те, як в умовах війни у 2022 році буде проходити національний мультипредметний тест та вступна кампанія можна прочитати у матеріалі ЗНО і вступ 2022: що змінилося для випускників в умовах війни.

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