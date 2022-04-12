Українським фермерам надсилатимуть насіння з ЄС та Канади

Фермери із-за кордону надсилатимуть українським колегам насіння, щоб допомогти виростити урожай.
Ініціативою опікується Міністерство закордонних справ спільно з Київською школою економіки. Вони створили проєкт "Насіння для України".
Творці ініціативи стверджують – приватним фермерським підприємствам в Україні не вистачає ресурсів для вирощування врожаю. Причиною є війна та порушення логістики.
Тому в рамках проєкту фермери та компанії з ЄС, Великої Британії та Канади надсилатимуть українським колегам сертифіковане насіння для вирощування у сезон 2022 року. Першими до ініціативи долучились канадці.
|VitalikRadko / Depositphotos
"Після того, як Росія вторглася в Україну у лютому 2022 року, світ на власні очі побачив неймовірну стійкість українського народу. "Насіння для України" вже підтримує українські родини, надсилаючи насіння з Канади та Нідерландів, що допоможе виростити власну їжу та посилити їхню незалежність", – заявила Джулія Басс, представниця Посольства Канади в Україні.
Насіння, яке надсилатимуть західні фермери та компанії волонтери, передаватимуть безпосередньо громадам. Ініціатори проєкту сподіваються, що завдяки такій підтримці у весняному сезоні українці виростять більше врожаю на власних городах.
|Ілюстрацію для проєкту створив український художник Сергій Майдуков.
Нагадаємо, в Україні також працює ініціатива "Сади Перемоги". Українців закликають ефективно використовувати кожен клаптик землі та виростити врожай власноруч.
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