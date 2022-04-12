Як українці адаптувалися до стресових умов під час війни? Опитування

Війна внесла корективи до емоційного стану українців. За понад півтора місяця опору Індекс емоційного напруження підвищився з 2.7 до 3.5.

У спокійному емоційному стані перебувають лише 8% опитаних. До війни цей показник складав 22-26%.

Про це свідчать результати опитування від соціологічної групи "Рейтинг".

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Найбільш напруженими почуваються старші люди та жінки. Серед чоловіків у стресі перебувають лише 35% респондентів.

Оптимізм та адаптивність українців промовляє цифрами: лише 5% респондентів зазначили, що перебувають у складній ситуації.

Ще 44% зазначали, що мають труднощі, але вони терпимі. Решта опитаних відзначила, що вони знаходяться у відносно нормальних обставинах.

Інфографіка групи "Рейтинг"

Психологічно найскладніше тим українцям, які вимушено змінили місце проживання (особливо мешканцям східних областей) або втратили роботу.

При цьому 50% опитаних активно намагаються вирішувати свої проблеми. Спеціалісти соціологічної групи зазначають, що для умов війни це показник хорошої адаптації до ситуації та прийняття відповідальності за своє життя на себе.

Найменш активні – мешканці сходу, вони більше звертаються за допомогою.

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Молодь більше схильна перечекати та не поспішати з рішеннями (40%).

Так само діють й ті респонденти, які втратили роботу.

Інфографіка групи "Рейтинг"

Спеціалісти зазначають, що активна життєва позиція сприяє збереженню або поверненню на робоче місце. Крім того, соціальний статус та матеріальне забезпечення мотивують людей розв'язувати власні проблеми самостійно.

Загалом, конструктивні стратегії поведінки в складних життєвих обставинах притаманні сьогодні 63% опитаних.

Українці згуртувалися та активно підтримують один одного. 94% опитаних мають миролюбні стосунки з близькими та знайомими. Також хороші взаємини зберігаються із сусідами, зазначають 89% респондентів.

Навіть до незнайомців добре ставляться 67%. Третина опитаних уникає контактів з новими людьми – зазвичай це люди середнього віку та ті, хто не змінили місце проживання через війну.

Агресії до маловідомих осіб українців не мають. Це свідчить про високий рівень довіри та низький рівень підозрілості до співгромадян.

Інфографіка групи "Рейтинг"

В опитуванні брати участь 1200 громадян України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Його провели 6 квітня 2022 року, завдяки опитуванню телефоном.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

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