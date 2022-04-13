Місія виконана: з харківського екопарку Фельдмана евакуювали всіх тварин – мерія Дніпра

Всіх тварин з харківського екопарку Олександра Фельдмана евакуювали в безпечні місця.

Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

"Все. Місія виконана. Відправляємо вже останні дві машини на Київ та Хмельницький. Всі тварини з харківського екопарку вивезені. Можна видохнути", – написав він.

За словами Лисенка, наразі зоопарк порожній, лишилося лише кілька кіз, яких вже також забирають. Наразі ми чекаємо підтвердження цієї інформації від працівників екопарку.

5 квітня засновник екопарку Олександр Фельдман заявив, що через масовані обстріли росіян екопарк фактично знищений, перевезти тварин немає можливості, тому їх прийдеться усипити.

Після цього до екопарку стали находити численні пропозиції допомоги.

"Нам запропонували допомогу багато зоопарків, передусім – державні. А також мери міст, власники парків, транспортних засобів.

Ми співпрацюємо одразу по багатьох напрямках – у перший день евакуювали з UAnimals, потім із Харківським зоопарком, потім нашими волонтерськими силами", – розповіли "Українській правді. Життя" у екопарку.

Засновниця міжнародної зоозахисної організації UAnimals Ольга Чевганюк каже, що їм вдалося вивезти з Харкова лише 7 тварин.

"Після заяви Фельдмана, що йому прийдеться присипляти тварин, ми запропонували вивезти їх до притулку диких тварин Наталії Попової в Київську область. А звідки – до притулків світу, де їм буде по справжньому добре і безпечно", – розповіла вона "Українській правді. Життя".

За словами Чевганюк, волонтери та ветеринари виїхали до Харкова за тваринами, однак забрати їм дозволили лише 3 левів та одного тигра.

"Решту нам не віддали. Потім Фельдман нам зателефонував і попросив приїхати ще раз. Ми знову приїхали, і забрали ще 3 лева. Наразі вони у притулку на Київщині, ми готуємо їх до відправки в європейські заповідники та зоопарки", – сказала Чевганюк.

Інших тварин вивозили всією країною. Рятувальні операції ускладнювали постійні обстріли.

Уламок снаряду на території екопарку

Кілька днів працівники екопарку навіть не могли потрапити на його територію.

11 квітня вдалося вивезти маленьких тварин: песців, каракалів та борсука.

Кількох левів відправили в Одеський зоопарк.

12 квітня рятувальна команда екопарку евакуювала трьох бурих ведмедів, одного гімалайського та трьох шотландських корів.

Також вдалося піймати північного оленя, який втік з розбомбленого вольєра.

У мерії Дніпра кажуть, що вивезли всіх тварин у безпечні місця

Щоб евакуювати всіх тварин власними силами, екопарку треба було зробити ще щонайменше 15-20 виїздів.

Не обійшлося і без курйозів. Екопарк знаходиться в 300 метрах від позицій російських окупантів.

Михайло Лисенко розповів, що одного разу вночі росіяни вкрали у тварин моркву, буряк та капусту.

Загалом допомогу екопарку під час війни надали більше 4 тисяч людей.

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