Українців опитують щодо перейменування 5 станцій метро у Києві. Як запропонувати назву?

Київський метрополітен розпочав публічне онлайн-опитування щодо перейменування 5 станцій метро, назви яких пов’язані з Росією чи Білоруссю.
Нові назви обиратимуть для станцій "Мінська", "Героїв Дніпра", "Берестейська", "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого", повідомляє начальник метрополітену Віктор Брагінський.
Щоб запропонувати свій варіант, потрібно заповнити онлайн-форму.
Опитування триватиме до 15 травня 2022 року.
"Після цього ми опрацюємо надані варіанти і проведемо постанційне голосування за остаточну назву.
Також свій висновок зробить профільна комісія з перейменувань. Тоді проєкт рішення буде винесено до сесійної зали", – розповів Брагінський.
|Метро "Мінська". Фото Tov-Tob.Livejournal.Com
Він також додав, що питання перейменування не є пріоритетним, а метрополітен насамперед відновлює інфраструктурну і транспорту роботу.
"Водночас, як уже назвали цей процес, дерусифікація, це також робота, яку маємо зробити", – наголосив начальник столичного метрополітену.
Нагадаємо, раніше Віктор Брагінський запропонував дерусифікувати назви станцій, які пов’язані з країною-агресором та її союзником.
Цю ініціативу також підтримав міський голова Києва Віталій Кличко.
Мер сказав, що це питання розгляне Київрада, а також, що він вважає доречним перейменувати станцію "Мінська" на "Варшавську".
Вас також може зацікавити:
Харків замість Москви: у Києві українізували пам’ятник з містами-героями
У Харкові пропонують перейменувати вулиці, які пов’язані з Росією чи СРСР
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.