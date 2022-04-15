Українців опитують щодо перейменування 5 станцій метро у Києві. Як запропонувати назву?

Київський метрополітен розпочав публічне онлайн-опитування щодо перейменування 5 станцій метро, назви яких пов’язані з Росією чи Білоруссю.

Нові назви обиратимуть для станцій "Мінська", "Героїв Дніпра", "Берестейська", "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого", повідомляє начальник метрополітену Віктор Брагінський.

Щоб запропонувати свій варіант, потрібно заповнити онлайн-форму.

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Опитування триватиме до 15 травня 2022 року.

"Після цього ми опрацюємо надані варіанти і проведемо постанційне голосування за остаточну назву.

Також свій висновок зробить профільна комісія з перейменувань. Тоді проєкт рішення буде винесено до сесійної зали", – розповів Брагінський.

Метро "Мінська". Фото Tov-Tob.Livejournal.Com

Він також додав, що питання перейменування не є пріоритетним, а метрополітен насамперед відновлює інфраструктурну і транспорту роботу.

"Водночас, як уже назвали цей процес, дерусифікація, це також робота, яку маємо зробити", – наголосив начальник столичного метрополітену.

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Нагадаємо, раніше Віктор Брагінський запропонував дерусифікувати назви станцій, які пов’язані з країною-агресором та її союзником.

Цю ініціативу також підтримав міський голова Києва Віталій Кличко.

Мер сказав, що це питання розгляне Київрада, а також, що він вважає доречним перейменувати станцію "Мінська" на "Варшавську".

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