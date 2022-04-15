Великодні служби для християн західного обряду: розклад трансляцій

Цьогоріч християни східного обряду святкуватимуть Великдень 24 квітня, а західного – цієї неділі 17 квітня.
У Міністерстві культури та інформаційної політики опублікували розклад трансляції служб для християн західного обряду.
Відомство також закликає дотримуватись правил безпеки під час святкування Великодня в умовах війни, зокрема щодо комендантської години.
"Міністерство культури та інформаційної політики України та Державна служба України з етнополітики та свободи совісті закликають дотримуватись обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години у вашому регіоні!", – йдеться у повідомленні.
|Фото: style-photo/Depositphotos
Трансляції служб для християн західного обряду:
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16 квітня 16:00
Канал UA: КУЛЬТУРА
Трансляція Пасхальної Вігілії з собору святого Олександра в Києві.
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17 квітня 10:00
Регіональні канали Суспільного мовника
Трансляція Великодньої Святої Меси з собору святого Олександра у Києві.
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17 квітня 11:00
Регіональні канали Суспільного мовника
Трансляція Великодньої Меси із храму святого Івана Павла ІІ.
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17 квітня 13:00
UA: КУЛЬТУРА
Трансляція з Ватикану Великоднього послання Папи Римського Франциска та благословення "Urbi et Orbi".
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17 квітня 10:00
Включення зі служби для християн західного обряду в ефірі національного телемарафону единих новин #UАразом.
Нагадаємо, деталі щодо трансляції служб для християн східного обряду у Мінкульті ще не повідомили.
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