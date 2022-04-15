Великодні служби для християн західного обряду: розклад трансляцій

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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15 квітня 2022

Цьогоріч християни східного обряду святкуватимуть Великдень 24 квітня, а західного – цієї неділі 17 квітня.

У Міністерстві культури та інформаційної політики опублікували розклад трансляції служб для християн західного обряду.

Відомство також закликає дотримуватись правил безпеки під час святкування Великодня в умовах війни, зокрема щодо комендантської години.

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"Міністерство культури та інформаційної політики України та Державна служба України з етнополітики та свободи совісті  закликають дотримуватись обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години у вашому регіоні!", – йдеться у повідомленні.

 Фото: style-photo/Depositphotos

Трансляції служб для християн західного обряду:

  • 16 квітня 16:00 

Канал UA: КУЛЬТУРА 

Трансляція Пасхальної Вігілії з собору святого Олександра в Києві.

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  • 17 квітня 10:00 

Регіональні канали Суспільного мовника 

Трансляція Великодньої Святої Меси з собору святого Олександра у Києві.

  • 17 квітня 11:00

Регіональні канали Суспільного мовника 

Трансляція Великодньої Меси із храму святого Івана Павла ІІ.

  • 17 квітня 13:00 

UA: КУЛЬТУРА 

Трансляція з Ватикану Великоднього послання Папи Римського Франциска та благословення "Urbi et Orbi". 

  • 17 квітня 10:00 

Включення зі служби для християн західного обряду в ефірі національного телемарафону единих новин #UАразом.

Нагадаємо, деталі щодо трансляції служб для християн східного обряду у Мінкульті ще не повідомили.

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