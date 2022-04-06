Всеукраїнська рада церков закликає визнати дії Росії геноцидом українського народу

Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій закликала всі країни світу визнати геноцид українського народу під час вторгнення Росії та засудити ідеологію "русского міру".
Про це йдеться в заяві організації у зв'язку з масовими вбивствами мирних мешканців в окупованих містах Київської області.
"Місяць тимчасової окупації російськими військами Бучі, Ірпеня, Гостомеля та навколишніх селищ призвів не лише до масштабних руйнувань прекрасних новозбудованих житлових кварталів, дитячих майданчиків, лікарень і інших соціальних закладів, але й до тотального знищення мирного населення цього регіону", – наголоушють у ВРЦіРО .
Представники організації вважають, що весь світ має усвідомити, що це не є "українська криза", не "війна росії проти України" – це війна "людськості, моральних цінностей, доброчесності з концентрованим злом, що має сатанинську фашистську природу".
|Фото Дмитра Ларіна
"Культ війни та шовінізм вже десятки років прославляються в російському суспільстві, яке стало поклонятися війні, побудувало їй храм у Москві та з гаслом "Можемо повторити" виправдовує нові жертвоприношення своєму кривавому ідолу", – йдеться в заяві.
Нагадаємо, на початку квітня Всеукраїнська рада церков закликала закрити небо над Україною.
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