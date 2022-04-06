Всеукраїнська рада церков закликає визнати дії Росії геноцидом українського народу

Яна Осадча журналіст
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6 квітня 2022

Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій закликала всі країни світу визнати геноцид українського народу під час вторгнення Росії та засудити ідеологію "русского міру".

Про це йдеться в заяві організації у зв'язку з масовими вбивствами мирних мешканців в окупованих містах Київської області.

"Місяць тимчасової окупації російськими військами Бучі, Ірпеня, Гостомеля та навколишніх селищ призвів не лише до масштабних руйнувань прекрасних новозбудованих житлових кварталів, дитячих майданчиків, лікарень і інших соціальних закладів, але й до тотального знищення мирного населення цього регіону", – наголоушють у ВРЦіРО .

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Представники організації вважають, що весь світ має усвідомити, що це не є "українська криза", не "війна росії проти України" – це війна "людськості, моральних цінностей, доброчесності з концентрованим злом, що має сатанинську фашистську природу".

 Фото Дмитра Ларіна

"Культ війни та шовінізм вже десятки років прославляються в російському суспільстві, яке стало поклонятися війні, побудувало їй храм у Москві та з гаслом "Можемо повторити" виправдовує нові жертвоприношення своєму кривавому ідолу", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, на початку квітня Всеукраїнська рада церков закликала закрити небо над Україною.

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