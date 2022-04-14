Будівельники, аграрії та педагоги: які спеціальності отримають більше бюджетних місць у 2022 році

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
15970
14 квітня 2022

Високотехнологічні та робітничі спеціальності будуть в пріоритеті при розподілі бюджетних місць 2022 року. 

Держава ініціює замовлення спеціалістів, які допоможуть відбудувати країну. 

Про це заявив Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет під час єдиного ефіру українських телеканалів 14 квітня.

"Будівельні, аграрні, високотехнологічні та педагогічні спеціальності будуть в пріоритеті", – зазначив очільник міністерства.

 Jeswin Thomas / Unsplash

Він також навів перелік професій, які цьогоріч менше фінансуватимуть з бюджету:

"Гуманітарний блок, кон'юктурні спеціальності, економіка, суспільні науки менеджмент, держане управління, юристи не матимуть високого відсотка покриття коштами держави на навчання", – додав Сергій Шкарлет.

Також підвищать фінансування закладів профтехосвіти та передвищої освіти за спеціальностями, які допоможуть отримати фахівців для відновлення країни після  війни.

Тим студентам, які планують вступати на контрактну форму оплати або вже навчають на ній, міністр анонсував державну програму підтримки.

"В уряді вже на фінальній стадії держана програма підтримки студентам контрактної форми навчання. 

Там є дуже малий відсоток та на довготривалій основі на кредитування за мінімальними коштами студентів для навчання, – зазначив він. 

Сергій Шкарлет розказав, що цією програмою також зможуть скористатися студенти, які вже навчають на контракті. 

"Ми не можемо фінансувати студентів-контрактників державними коштами. Тому шукаємо інші механізми підтримки", – додав він.

Вас також може зацікавити:

У МОН розповіли, скільки українських вчителів виїхало за кордон під час війни

Вимушено переміщені студенти можуть навчатися онлайн в інших університетах: список вишів

В Україні відбудеться 28 окремих сесій спрощеного ЗНО

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


 240
Суспільство

Робити трохи більше, ніж можеш. Історії волонтерів найбільшого хабу Help Ukraine Center в Польщі

Вікторія Андрєєва
 8842
Суспільство

"Русский мир" має специфічний запах": рятувальник про службу в ДСНС під час війни і звільнений Ірпінь

Діана Кречетова
 99621
Суспільство

Відверті фото взамін на гроші для ЗСУ. Як працює рух Теронліфанс

Вікторія Андрєєва

Головне на сайті


Суспільство

Робити трохи більше, ніж можеш. Історії волонтерів найбільшого хабу Help Ukraine Center в Польщі

Вікторія Андрєєва
Для потреб України: дизайнери продають зображення Медведчука на NFT-аукціоні. ФОТО
Пожили і підірвали: що окупанти зробили зі школою і дитсадком на Київщині. ВІДЕО
Мінкульт – "за" декомунізацію в Україні, але цивілізованим шляхом
Російські снаряди зруйнували 24 українські лікарні, ще три сотні – пошкодили
Для дітей у вільному доступі розмістили комікс про мінну безпеку
Суспільство

"Русский мир" має специфічний запах": рятувальник про службу в ДСНС під час війни і звільнений Ірпінь

Діана Кречетова
Суспільство

Відверті фото взамін на гроші для ЗСУ. Як працює рух Теронліфанс

Вікторія Андрєєва